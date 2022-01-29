Токаев: аэропорт Алматы захватили для прохода прилетевших в город боевиков
Аэропорт Алматы был захвачен для того, чтобы в город беспрепятственно могли попасть прилетевшие под видом гастарбайтеров боевики. Об этом в интервью «Хабар 24» заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операции», — сказал Токаев.
По словам Токаева, устроивших беспорядки в Казахстане людей интересовали не материальные ценности, а уголовные дела и досье на сотрудников правоохранительных органов. Глава Казахстана назвал январские события «тщательно спланированной террористической по своей сути акцией с привлечением боевиков из-за рубежа».
Массовые протесты вспыхнули 2 января на западе Казахстана из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. В последующие дни они перекинулись на другие регионы страны. Особенно сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где участники демонстраций нападали на полицейских и военных, разгромили ряд административных зданий, торговых центров, магазинов и банков, а также ненадолго захватили здание аэропорта.
Токаев назвал участников акций террористами и заявил о попытке госпереворота. В ночь на 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, который взял под охрану ряд стратегических объектов. Режим ЧП был снят по всей стране 19 января, в тот же день минобороны Казахстана сообщило, что из республики были выведены все иностранные военные. По данным властей, в результате беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, более 4500 пострадали.
26 января режим антитеррористической операции ввели на территории Турксибского района Алма-Аты, спецслужбы задержали пятерых лидеров и членов организованной преступной группы, участвовавших в нападении на госучреждения и коммерческие объекты города с 4 по 6 января во время массовых беспорядков, сообщал оперативный штаб по борьбе с терроризмом.