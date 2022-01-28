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Токаев призвал будущих президентов Казахстана учиться на ошибках Назарбаева

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не забывать об исторических заслугах первого президента страны Нурсултана Назарбаева, а будущих президентов Казахстана призвал учиться на его ошибках, сообщило издание Tengrinews.kz.

«Давайте и мы воздадим должное историческим заслугам первого президента, выдвинем на первый план его несомненные успехи и достоинства, а возможные просчеты оставим в назидание будущим руководителям нашей страны», — заявил Токаев. Он призвал жителей Казахстана быть объективными и правдивыми в оценке деятельности Назарбаева и отметил, что недостатки были присущи лидерам многих стран, в том числе тем, кого сейчас восхваляют.

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Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и сложил полномочия в 2019 г. После этого он сохранил за собой посты главы Совбеза, лидера правящей партии «Нур Отан» и главы АНК. За год до этого положение о праве Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез страны было окончательно закреплено в 2018 г. В апреле 2021 г. Назарбаев объявил, что решил покинуть пост председателя АНК и передать его президенту Касым-Жомарту Токаеву. В ноябре 2021 г. он покинул пост председателя правящей партии «Нур Отан». 28 января Токаев был избран председателем партии.

Пост главы Совбеза Назарбаев передал Токаеву 5 января на фоне массовых беспорядков в Казахстане. Впервые после протестов Назарбаев обратился к гражданам 18 января. Он отметил, что с 2019 г. является пенсионером, находится в столице на заслуженном отдыхе и не покидал территорию Казахстана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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