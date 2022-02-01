В Кремле опровергли данные о передаче США ответа по гарантиям безопасности

17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. 10 января Россия обсудила свои предложения с представителями США, 12 января – с НАТО, 13 января – в рамках ОБСЕ.