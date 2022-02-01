В Кремле опровергли данные о передаче США ответа по гарантиям безопасности
Министерство иностранных дел России опровергло информацию о передаче письменной реакции Москвы на ответы США по гарантиям безопасности, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИДа Александра Грушко. Ранее об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
«Это <...> не соответствует действительности», — заявил Грушко.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в США возникла путаница с ответами России: они касались другой темы. Основной ответ России по гарантиям безопасности, по его словам, пока готовится.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. 10 января Россия обсудила свои предложения с представителями США, 12 января – с НАТО, 13 января – в рамках ОБСЕ.
26 января США и НАТО передали МИДу России письменные ответы на предложения по безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток. Президент России Владимир Путин заявил, что в своем ответе США не учли «принципиальные озабоченности» Москвы.
Российская сторона неоднократно опровергала сообщения о якобы планах военного конфликта с Украиной. Возможность вторжения России на Украину опровергают и в Киеве. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что российские Вооруженные силы не создали ни одной ударной группировки, которая могла бы говорить о готовящемся наступлении на республику.