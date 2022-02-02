Песков ответил на заявление Псаки, сравнившей Россию с лисой на крыше курятника
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова официального представителя Белого дома Джен Псаки, сравнившей Россию с лисой на крыше курятника, которая кричит, что боится куриц. Псаки сделала такое заявление в контексте кризиса вокруг Украины.
«Все-таки традиционно Россию всегда сравнивали с медведем. При всем желании он на крышу курятника залезть не может, он слишком большой и тяжелый для этого. Но в то же время какие-то образные сравнения не входят в мои функции», — заявил Песков.
В ходе брифинга в Белом доме Псаки заявила, что Россия несет ответственность за рост напряжения в ситуации с Украиной. Она сравнила Россию с лисой, которая сидит на крыше курятника и кричит, что боится куриц. Она также назвала Москву «агрессором», который сконцентрировал 100 000 военнослужащих у границы с Украиной. Действия США и НАТО Псаки назвала работой над повышением безопасности, потому что альянс, по ее словам, является оборонительным.
Осенью прошлого года в в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению этой страны на Украину. В Москве, комментируя это, неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.
В декабре прошлого года Путин заявил, что Россия должна добиться от США и НАТО письменных, юридически обязывающих гарантий безопасности. 17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
10 января Россия обсудила свои предложения с представителями США, 12 января – с НАТО, 13 января – в рамках ОБСЕ. 26 января США и НАТО передали МИДу России письменные ответы на предложения по безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток. Путин заявил, что в своем ответе США не учли «принципиальные озабоченности» Москвы.