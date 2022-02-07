Журналисты Deutsche Welle смогут освещать визит Шольца в Москву
Журналисты Deutsche Welle смогут освещать переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, если в журналистском пуле будут представители Deutsche Welle, да, они смогут работать. Другое дело, что медиакомпания Deutsche Welle не сможет больше иметь своего корпункта здесь, компания не сможет осуществлять вещание на территории Российской Федерации», — подчеркнул Песков. 5 февраля официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт сообщил, что представители Deutsche Welle приглашены сопровождать Шольца во время его визита в Москву.
4 февраля московское бюро Deutsche Welle официально объявило о закрытии своего корпункта. Работу телерадиокомпании ограничили в рамках зеркального ответа на запрет вещания российского телеканала RT DE в Германии. МИД России также заявил, что планирует инициировать рассмотрение вопроса о признании Deutsche Welle иностранным агентом. МИД также планирует сформировать перечень представителей ФРГ, причастных к ограничению вещания телеканала RT DE. Им, как отметили в ведомстве, будет запрещен въезд на территорию России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что нормализация работы Deutsche Welle в России возможна только при условии снятия ограничений с деятельности RT DE в ФРГ.
2 февраля комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила RT DE вещание в стране. Решение распространяется в том числе на спутниковое и онлайн-вещание, эфиры через мобильное приложение RT и платформу Odysee. Комиссия сослалась на отсутствие у телеканала лицензии на вещание в Германии. При этом в прошлом году RT DE получил лицензию в Сербии, которая дает право на вещание в 33 странах, включая Германию, утверждает руководство канала.