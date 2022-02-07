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Журналисты Deutsche Welle смогут освещать визит Шольца в Москву

Ведомости

Журналисты Deutsche Welle смогут освещать переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, если в журналистском пуле будут представители Deutsche Welle, да, они смогут работать. Другое дело, что медиакомпания Deutsche Welle не сможет больше иметь своего корпункта здесь, компания не сможет осуществлять вещание на территории Российской Федерации», — подчеркнул Песков. 5 февраля официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт сообщил, что представители Deutsche Welle приглашены сопровождать Шольца во время его визита в Москву.

4 февраля московское бюро Deutsche Welle официально объявило о закрытии своего корпункта. Работу телерадиокомпании ограничили в рамках зеркального ответа на запрет вещания российского телеканала RT DE в Германии. МИД России также заявил, что планирует инициировать рассмотрение вопроса о признании Deutsche Welle иностранным агентом. МИД также планирует сформировать перечень представителей ФРГ, причастных к ограничению вещания телеканала RT DE. Им, как отметили в ведомстве, будет запрещен въезд на территорию России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что нормализация работы Deutsche Welle в России возможна только при условии снятия ограничений с деятельности RT DE в ФРГ.

2 февраля комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила RT DE вещание в стране. Решение распространяется в том числе на спутниковое и онлайн-вещание, эфиры через мобильное приложение RT и платформу Odysee. Комиссия сослалась на отсутствие у телеканала лицензии на вещание в Германии. При этом в прошлом году RT DE получил лицензию в Сербии, которая дает право на вещание в 33 странах, включая Германию, утверждает руководство канала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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