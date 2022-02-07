Журналисты Deutsche Welle смогут освещать визит Шольца в Москву

4 февраля московское бюро Deutsche Welle официально объявило о закрытии своего корпункта. Работу телерадиокомпании ограничили в рамках зеркального ответа на запрет вещания российского телеканала RT DE в Германии. МИД России также заявил, что планирует инициировать рассмотрение вопроса о признании Deutsche Welle иностранным агентом. МИД также планирует сформировать перечень представителей ФРГ, причастных к ограничению вещания телеканала RT DE. Им, как отметили в ведомстве, будет запрещен въезд на территорию России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что нормализация работы Deutsche Welle в России возможна только при условии снятия ограничений с деятельности RT DE в ФРГ.