Путин сообщил, что предлагал Порошенко политическое убежище в России
Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал бывшему президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище в России, и подтвердил, что готов предоставить его сейчас. Такое заявление Путин сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Кстати говоря, в своё время, когда господин Порошенко был ещё президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда много иронизировал по этому вопросу, но сегодня хочу подтвердить свои предложения», — заявил Путин.
Он отметил, что у него с Порошенко есть серьезные расхождения по урегулированию ситуации в Донбассе и, по его мнению, Порошенко сделал много ошибок в этом направлении, однако «его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная «заявка на успех» действующего сегодняшнего руководства». Путин подчеркнул, что Россия готова предоставить убежище для таких людей, как Порошенко.
Сам Порошенко в своем Telegram-канале призвал Путина «наконец осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине». Российская практика «заниматься» украинской политикой, по его словам, давно прекратилась, когда Порошенко был избран президентом страны.
На Украине Порошенко подозревают в финансировании терроризма и государственной измене, а также в создании террористической организации, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
17 января Порошенко прилетел из Польши в Киев и явился на заседание Печерского районного суда Киева, который рассматривал ходатайство об аресте экс-президента по делу о госизмене. 19 января суд выбрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Порошенко обязали явиться в суд по первому требованию и носить электронный браслет для отслеживания перемещений.
По версии следствия, Порошенко участвовал в поставке угля из не подконтрольной Украине части Донбасса в конце 2014 — начале 2015 г., когда он занимал должность президента страны. Сумма, которую украинские госпредприятия потратили на закупку угля, оценивается в более чем 200 млн гривен (почти $7,2 млн), заявила ранее генпрокурор республики Ирина Венедиктова. Экс-президент не признает вину и называет преследование политическим.