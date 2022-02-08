Путин сообщил, что предлагал Порошенко политическое убежище в России

Он отметил, что у него с Порошенко есть серьезные расхождения по урегулированию ситуации в Донбассе и, по его мнению, Порошенко сделал много ошибок в этом направлении, однако «его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная «заявка на успех» действующего сегодняшнего руководства». Путин подчеркнул, что Россия готова предоставить убежище для таких людей, как Порошенко.