Россия оценила готовность США обсуждать принцип неделимой безопасности
Посольство России в Вашингтоне приветствовало желание США обсуждать принцип неделимой безопасности, который является центральным в вопросе стабильности в Европе, говорится в аккаунте дипмиссии в Facebook. 8 февраля первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман сделала такое заявление на инаугурационной неформальной встрече высокого уровня «Возобновленный диалог ОБСЕ по европейской безопасности».
«Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец "дозрели" до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе», — говорится в сообщении.
Дипломаты отметили, что США по-прежнему однобоко интерпретируют эту концепцию: они фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы и игнорируют обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран. Американская сторона заявляет о праве НАТО расширяться и отрицает, что приближение военной инфраструктуры альянса к границам России представляет для России «экзистенциальную угрозу».
В посольстве рекомендовали госдепартаменту США еще раз прочитать послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова, переданное США 28 января, в котором подробно объясняются права и обязательства, зафиксированные в Стамбульской и Астанинской декларациях ОБСЕ.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам, и не принимать Украину в НАТО. Ответы американская сторона и НАТО передали Москве 26 января.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток. Содержание проектов официально не раскрывалось, однако газета El Pais опубликовала фотографии документов, подлинность которых позже подтвердили в Пентагоне.