Россия оценила готовность США обсуждать принцип неделимой безопасности

17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам, и не принимать Украину в НАТО. Ответы американская сторона и НАТО передали Москве 26 января.