NBC узнал о высказываниях Байдена о Путине на закрытых встречах

При этом представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн назвала полученную NBC информацию сплетнями. По ее словам, это «никоим образом не похоже на то, что президент говорит или думает о своих коллегах, которых уважает и ценит». «Президент Байден доволен исключительным сотрудничеством между США и нашими европейскими союзниками и партнерами, в том числе в связи с продолжающимся кризисом, связанным с наращиванием военной мощи России на границах Украины», — сказала она.