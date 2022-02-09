NBC узнал о высказываниях Байдена о Путине на закрытых встречах
Президент США Джо Байден во время встреч «за закрытыми дверями» называл президента России Владимира Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей», сообщает NBC со ссылкой на чиновников из американской администрации.
В целом Байден дал характеристику всем главам государств, задействованных в урегулировании ситуации вокруг Украины. В частности, говоря о новом канцлере Германии Олафе Шольце, американский президент сказал: «Это не Ангела Меркель».
Поведение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона глава США назвал «буйным». Президент Франции Эммануэль Макрон, по словам Байдена, хочет стать «легендарным лидером», как Шарль де Голль.
Собеседники NBC рассказали, что американский президент якобы несколько раз выражал разочарование поведением европейских коллег, которые сталкиваются с внутриполитическими проблемами и поэтому не могут объединиться, чтобы дать российскому президенту, будто бы «готовому в очередной раз перекроить карту Европы», решительный ответ.
При этом представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн назвала полученную NBC информацию сплетнями. По ее словам, это «никоим образом не похоже на то, что президент говорит или думает о своих коллегах, которых уважает и ценит». «Президент Байден доволен исключительным сотрудничеством между США и нашими европейскими союзниками и партнерами, в том числе в связи с продолжающимся кризисом, связанным с наращиванием военной мощи России на границах Украины», — сказала она.