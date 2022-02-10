Лавров назвал встречу с главой МИД Великобритании «беспрецедентной»

Трасс приехала в Россию с двухдневным визитом. В официальном заявлении британского МИДа говорится, что министр отправляется в Москву, чтобы «отстаивать право Украины на самоопределение», побудить Россию соблюдать международные соглашения и предотвратить эскалацию на границе с республикой. В российском МИДе, в свою очередь, ранее назвали неприемлемой даже мысль о войне с Украиной. Чиновники в Киеве также заявляли, что не видят признаков подготовки «вторжения».