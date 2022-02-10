Лавров назвал встречу с главой МИД Великобритании «беспрецедентной»
Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в ходе вступительного слова на переговорах с британской коллегой Элизабет Трасс назвал их встречу «беспрецедентной», речь чиновника опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.
Лавров отметил, что последние полноценные двусторонние переговоры Москвы и Лондона на уровне глав МИДов состоялась в декабре 2017 г. Тогда британское министерство возглавлял нынешний премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
«Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентна, потому что завтра встречаются в Москве главы министерств обороны наших стран», — сказал Лавров.
Российский министр заверил, что Москва ответит взаимностью на шаги Лондона к улучшению отношений между государствами. Сейчас последние находятся на самой низкой точке за последние годы, отметил Лавров.
Глава российского МИДа подчеркнул, что только уважительный и равноправный диалог с опорой на признание интересов обеих сторон и поиск «обоюдно приемлемых решений» может поспособствовать нормализации отношений между Россией и Великобританией. Также Лавров назвал «путем в никуда» ультиматумы, угрозы, нравоучения со стороны западных стран.
Трасс приехала в Россию с двухдневным визитом. В официальном заявлении британского МИДа говорится, что министр отправляется в Москву, чтобы «отстаивать право Украины на самоопределение», побудить Россию соблюдать международные соглашения и предотвратить эскалацию на границе с республикой. В российском МИДе, в свою очередь, ранее назвали неприемлемой даже мысль о войне с Украиной. Чиновники в Киеве также заявляли, что не видят признаков подготовки «вторжения».