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Лавров назвал встречу с главой МИД Великобритании «беспрецедентной»

Ведомости

Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в ходе вступительного слова на переговорах с британской коллегой Элизабет Трасс назвал их встречу «беспрецедентной», речь чиновника опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что последние полноценные двусторонние переговоры Москвы и Лондона на уровне глав МИДов состоялась в декабре 2017 г. Тогда британское министерство возглавлял нынешний премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентна, потому что завтра встречаются в Москве главы министерств обороны наших стран», — сказал Лавров.

Российский министр заверил, что Москва ответит взаимностью на шаги Лондона к улучшению отношений между государствами. Сейчас последние находятся на самой низкой точке за последние годы, отметил Лавров.

Глава российского МИДа подчеркнул, что только уважительный и равноправный диалог с опорой на признание интересов обеих сторон и поиск «обоюдно приемлемых решений» может поспособствовать нормализации отношений между Россией и Великобританией. Также Лавров назвал «путем в никуда» ультиматумы, угрозы, нравоучения со стороны западных стран.

Трасс приехала в Россию с двухдневным визитом. В официальном заявлении британского МИДа говорится, что министр отправляется в Москву, чтобы «отстаивать право Украины на самоопределение», побудить Россию соблюдать международные соглашения и предотвратить эскалацию на границе с республикой. В российском МИДе, в свою очередь, ранее назвали неприемлемой даже мысль о войне с Украиной. Чиновники в Киеве также заявляли, что не видят признаков подготовки «вторжения».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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