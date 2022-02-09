МИД РФ призвал Лондон изменить тональность в диалоге с Москвой

10 февраля в Москве должна состояться встреча Лаврова и Трасс. Глава британского МИД прибудет в Россию с двухдневным визитом, в ходе которого также посетит МГУ. В официальном заявлении, опубликованном британским МИД, говорится, что Трасс отправляется в Москву, чтобы «отстаивать право Украины на самоопределение», побудить Россию соблюдать международные соглашения и предотвратить эскалацию на границе с Украиной. В МИД РФ в свою очередь сообщили, что считают неприемлемой даже мысль о войне с республикой. Чиновники на Украине также заявляли, что не видят признаков подготовки «вторжения».