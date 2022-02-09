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МИД РФ призвал Лондон изменить тональность в диалоге с Москвой

Ведомости

Великобритания должна изменить тональность своей риторики в диалоге с Россией для дальнейшего развития отношений между странами, говорится в официальном заявлении МИД РФ, опубликованном перед встречей министров иностранных дел России и Великобритании Сергея Лаврова и Лиз Трасс.

«Британская сторона должна четко осознавать, что без изменения тональности выступлений представителей руководства Великобритании невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних задач, ни в урегулировании международных проблем» — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что отношения двух стран сейчас находятся «на низкой отметке». Этому способствует «жесткая антироссийская, на грани здравого смысла» риторика британских официальных лиц. «Регулярно слышим заявления, в которых говорится о некой «российской агрессии и дестабилизирующей деятельности». Дело доходит и до открытых угроз», — подчеркнуто в заявлении.

В ведомстве также призвали строить отношения между странами на принципах равноправия и взаимоуважения, без искусственных ограничений, мешающих делу. Диалог должен иметь «добавленную стоимость» для обеих сторон и вести к последующим практическим действиям, говорится в заключении.

10 февраля в Москве должна состояться встреча Лаврова и Трасс. Глава британского МИД прибудет в Россию с двухдневным визитом, в ходе которого также посетит МГУ. В официальном заявлении, опубликованном британским МИД, говорится, что Трасс отправляется в Москву, чтобы «отстаивать право Украины на самоопределение», побудить Россию соблюдать международные соглашения и предотвратить эскалацию на границе с Украиной. В МИД РФ в свою очередь сообщили, что считают неприемлемой даже мысль о войне с республикой. Чиновники на Украине также заявляли, что не видят признаков подготовки «вторжения».

Ранее по теме: Глава МИД Великобритании прибудет в Москву с двухдневным визитом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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