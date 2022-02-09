МИД РФ призвал Лондон изменить тональность в диалоге с Москвой
Великобритания должна изменить тональность своей риторики в диалоге с Россией для дальнейшего развития отношений между странами, говорится в официальном заявлении МИД РФ, опубликованном перед встречей министров иностранных дел России и Великобритании Сергея Лаврова и Лиз Трасс.
«Британская сторона должна четко осознавать, что без изменения тональности выступлений представителей руководства Великобритании невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних задач, ни в урегулировании международных проблем» — говорится в заявлении.
В МИД отметили, что отношения двух стран сейчас находятся «на низкой отметке». Этому способствует «жесткая антироссийская, на грани здравого смысла» риторика британских официальных лиц. «Регулярно слышим заявления, в которых говорится о некой «российской агрессии и дестабилизирующей деятельности». Дело доходит и до открытых угроз», — подчеркнуто в заявлении.
В ведомстве также призвали строить отношения между странами на принципах равноправия и взаимоуважения, без искусственных ограничений, мешающих делу. Диалог должен иметь «добавленную стоимость» для обеих сторон и вести к последующим практическим действиям, говорится в заключении.
10 февраля в Москве должна состояться встреча Лаврова и Трасс. Глава британского МИД прибудет в Россию с двухдневным визитом, в ходе которого также посетит МГУ. В официальном заявлении, опубликованном британским МИД, говорится, что Трасс отправляется в Москву, чтобы «отстаивать право Украины на самоопределение», побудить Россию соблюдать международные соглашения и предотвратить эскалацию на границе с Украиной. В МИД РФ в свою очередь сообщили, что считают неприемлемой даже мысль о войне с республикой. Чиновники на Украине также заявляли, что не видят признаков подготовки «вторжения».