Глава МИД Великобритании прибудет в Москву с двухдневным визитом

Визит Трасс в Москву станет первым за четыре года визитом министра иностранных дел Великобритании в Москву. Во время своей двухдневной поездки она встретится с главой МИДа Сергеем Лавровым, а также посетит МГУ, где будет присутствовать на занятиях по физике и математике в рамках совместного интереса России и Великобритании в формировании будущих «лидеров научного мира», говорится в сообщении министерства.