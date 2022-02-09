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Глава МИД Великобритании прибудет в Москву с двухдневным визитом

Ведомости

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс вылетит в Москву с двухдневным визитом, во время которого встретится с главой МИД Сергеем Лавровым и посетит Московский государственный университет (МГУ), говорится в официальном сообщении британского министерства.

«Министр иностранных дел [Великобритании Лиз Трасс ] будет отстаивать право Украины на самоопределение и призывать Россию соблюдать международные соглашения, которые она уже подписала», — говорится в сообщении. Трасс будет настаивать на том, чтобы Россия соблюдала международные соглашения, включая минские соглашения и Будапештский меморандум, который обеспечивает «уважение независимости и суверенитета Украины», подчеркнули в пресс-службе ведомства.

«Великобритания полна решимости отстаивать свободу и демократию на Украине. Я приезжаю в Москву, чтобы призвать Россию искать дипломатическое решение и дать понять, что российское вторжение в суверенное государство повлечет за собой серьезные последствия», — подчеркнула Трасс. Она также напомнила, что «вторжение» России на территорию Украины повлечет за собой «незамедлительный ответ» в виде скоординированного с партнерами пакета санкций.

Визит Трасс в Москву станет первым за четыре года визитом министра иностранных дел Великобритании в Москву. Во время своей двухдневной поездки она встретится с главой МИДа Сергеем Лавровым, а также посетит МГУ, где будет присутствовать на занятиях по физике и математике в рамках совместного интереса России и Великобритании в формировании будущих «лидеров научного мира», говорится в сообщении министерства.

Ранее Трасс предложила «заморозить» активы российских компаний в случае «вторжения» России на Украину. До сих пор Великобритания могла накладывать санкции только на физических и юридических лиц, признанных причастными к дестабилизации ситуации на Украине. Новый же санкционный режим предполагает введение ограничений против любых физлиц и структур, которые считаются стратегически важными для Кремля.

Западные СМИ, в частности Bloomberg, с осени публикуют материалы о якобы готовящемся вторжении России на Украину. МИД и Кремль неоднократно опровергали подобные публикации. В МИДе, в частности, сказали, что считают неприемлемой даже мысль о войне с республикой. Чиновники на Украине также сказали, что не видят признаков грядущего вторжения.

Ранее по теме: FT оценила негативное влияние возможных антироссийских санкций на ЕС

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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