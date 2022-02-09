FT оценила негативное влияние возможных антироссийских санкций на ЕС

США и ЕС ранее заявили, что готовы ввести против России жесткие санкции за вторжение на Украину, в том числе заблокировать торговые цепочки, отключить страну от SWIFT, запретить экспорт продукции из разных отраслей, ограничить доступ к международным финансовым рынкам. При этом в Москве неоднократно говорили, что ни на кого нападать не собираются. Чиновники на Украине также сказали, что не видят признаков грядущего вторжения на данный момент.