FT оценила негативное влияние возможных антироссийских санкций на ЕС
Энергетическая, торговая, производственная, банковская и финансовая сферы Европейского союза (ЕС) могут пострадать от жестких санкций, которые западные страны планируют ввести против России в случае ее вторжения на Украину, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на опрошенных аналитиков. В частности, ограничения могут спровоцировать рост инфляции в регионе, полагают эксперты.
Западные политики опасаются, что ЕС менее подготовлен к ограничительным мерам, чем Россия, утверждает издание. «Стратегия президента Владимира Путина "Россия-крепость" направлена на то, чтобы помочь стране выдержать любые более глубокие санкции», — говорится в публикации.
В частности, FT указала на сильную энергетическую зависимость ЕС от России, на которую приходится примерно 40% импорта газа и около трети — нефти. Замены российским энергоресурсам у Европы сейчас нет, отмечает старший аналитик по нефти и газу BCS Global Markets Рональд Смит.
В случае военного конфликта между Россией и Украиной и последующих за этим санкций цены на газ в ЕС могут легко вернуться к пиковым значениям декабря 2021 г. в 180 евро за МВтч, говорит главный экономист Capital Economics Эндрю Кеннингем. На открытии сегодняшних торгов спотовая цена мартовского фьючерса на самом ликвидном хабе TTF составила 73,5 евро за МВтч. Последствия от введенных ограничений «могут подтолкнуть экономику к рецессии», полагает Кеннингем.
Чтобы пережить крупномасштабные перебои в поставках газа до лета, ЕС придется прибегнуть к «сложным и дорогостоящим решениям», в том числе ограничению промышленного и потребительского спроса, утверждают аналитики. Более того, такие страны, как Германия, имеют ограниченные возможности для перехода на другие источники энергии в краткосрочной перспективе ввиду отказа от атомной энергетики и угля.
Кроме того, крупные европейские нефтяные группы, такие как BP, Total и Shell, могут столкнуться с «разрушением» совместных с Россией предприятий, что также нанесет ущерб экономике ЕС.
Вдобавок Россия на сегодняшний день является ведущим экспортером сырьевых товаров в Европу, пишет FT. Например, она поставляет примерно 40% палладия, используемого в производстве электромобилей, и 30% титана, применяемого в аэрокосмической промышленности. Европейская компания Airbus примерно 50% титана закупает именно из России. Таким образом, с проблемами при введении санкций столкнется и конкурент американского Boeing.
Санкции против российских банков и отраслей промышленности, вероятно, окажут влияние на сырьевую отрасль ЕС в долгосрочной перспективе. Так, это может оказать негативное воздействие на экспорт алюминия, никеля, меди и платины, утверждает аналитик ING Уоррен Паттерсон.
Напряженность между Россией и Украиной привела к повышению волатильности на фондовых рынках. В частности, упали акции европейских компаний, представленных в этих странах, например финского производителя шин Nokian Renkaat и датского производителя пива Carlsberg.
«Нервозность инвесторов может быстро распространиться на сектора, которые должны быть относительно безопасными», — пояснил Анхель Талавера из Oxford Economics.
Негативное влияние на европейскую экономику окажет и заморозка счетов российских компаний в банках ЕС, отмечает Европейский центральный банк. Сейчас российские организации задолжали европейским кредитным организациям порядка $60 млрд — почти в четыре раза больше, чем в США. Наконец, отключение России от международных платежных систем или ограничение ее доступа к долларам США ударит по контрагентам в Европе, утверждают эксперты.
США и ЕС ранее заявили, что готовы ввести против России жесткие санкции за вторжение на Украину, в том числе заблокировать торговые цепочки, отключить страну от SWIFT, запретить экспорт продукции из разных отраслей, ограничить доступ к международным финансовым рынкам. При этом в Москве неоднократно говорили, что ни на кого нападать не собираются. Чиновники на Украине также сказали, что не видят признаков грядущего вторжения на данный момент.