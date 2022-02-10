НАТО рассматривает возможность размещения военных в районе Черного моря

«Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса. Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии», — заявил Столтенберг (цитата по «РИА Новости»).