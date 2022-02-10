НАТО рассматривает возможность размещения военных в районе Черного моря
Североатлантический альянс рассматривает возможность размещения боевых групп в районе Черного моря в Румынии на долгосрочной основе, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
«Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса. Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии», — заявил Столтенберг (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, армия Украины сейчас подготовлена гораздо лучше, чем в 2014 г. Великобритания и другие члены НАТО оказывают поддержку силам обороны Украины, «чтобы они могли защищаться», добавил Столтенберг.
Осенью прошлого года в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину.
Кремль и российское Министерство иностранных дел неоднократно опровергали сообщения западных СМИ и заявления политиков из США и Евросоюза о якобы имеющихся у Москвы планах по вторжению на Украину.