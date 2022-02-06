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WP сообщила о стягивании Россией 70% необходимых для вторжения на Украину сил

Ведомости

Россия стянула к границам Украины 70% сил, необходимых для вторжения, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники среди официальных лиц и сотрудников американской разведки.

«Для возможного нападения Россией подготовлено 83 батальонные тактические группы численностью около 750 военнослужащих в каждой», — сообщили источники. Такое количество сил составляет около 70% от необходимого для вторжения числа военных. Ранее WP сообщала о стягивании Россией 60 групп. 

Об отправке дополнительных сил к украинским границам сообщило также Reuters со ссылкой на чиновников. По их данным, еще 14 тактических групп следуют до приграничного района.

В Вашингтоне предполагают, что Россия не обязательно решится на полномасштабное нападение, страна рассматривает «ограниченное вторжение». В США не верят, что президент Владимир Путин «принял окончательное решение», но сосредоточение сил может реализовать все сценарии, заявили собеседники агентства. 

Ранее по теме: Путина спросили о присутствии российских военных на Украине

Источники называют возможные последствия в случае вторжения: Украина потеряет от 5000 до 25 000 военнослужащих, потери российских войск могут составить от 3000 до 10 000 человек.

Кроме того, полномасштабное вторжение спровоцирует «бегство миллионов беженцев» в Европу, считают в Вашингтоне.

Накануне агентство Bloomberg по ошибке заявило, что нападение якобы уже произошло: на сайте был опубликован материал с заголовком «Россия вторглась на Украину». Агентство удалило публикацию и объяснило, что такой заголовок выпустили случайно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям. В ООН призвали избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации.

Осенью прошлого года в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных