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Песков оценил ошибочную публикацию Bloomberg о вторжении России на Украину

Ведомости

Публикация Bloomberg с заголовком «Россия вторглась на Украину», которую агентство выпустило по ошибке, демонстрирует опасность ситуации, которая сложилась в связи с агрессивными заявлениями Запада. Таким образом сообщение Bloomberg прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц. Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе», — сказал Песков «РИА Новости».

Также в Кремле считают, что подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям. Термин «фейк-ньюс» Песков предложил заменить на «Блумберг-ньюс», «что будет иметь под собой основания».

Bloomberg опубликовал материал о якобы начавшемся вторжении России на Украины в ночь на 5 февраля. Статья была удалена, а агентство сообщило, что такой заголовок появился на сайте случайно.

«Мы готовим заголовки ко множеству сценариев, и заголовок "Россия вторглась на Украину" был случайно опубликован на нашем сайте около 16:00 по времени Восточного побережья (около полуночи мск). Мы глубоко сожалеем об этой ошибке», — сообщило агентство в субботу.

Осенью прошлого года в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных