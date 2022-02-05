Песков оценил ошибочную публикацию Bloomberg о вторжении России на Украину
Публикация Bloomberg с заголовком «Россия вторглась на Украину», которую агентство выпустило по ошибке, демонстрирует опасность ситуации, которая сложилась в связи с агрессивными заявлениями Запада. Таким образом сообщение Bloomberg прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц. Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе», — сказал Песков «РИА Новости».
Также в Кремле считают, что подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям. Термин «фейк-ньюс» Песков предложил заменить на «Блумберг-ньюс», «что будет иметь под собой основания».
Bloomberg опубликовал материал о якобы начавшемся вторжении России на Украины в ночь на 5 февраля. Статья была удалена, а агентство сообщило, что такой заголовок появился на сайте случайно.
«Мы готовим заголовки ко множеству сценариев, и заголовок "Россия вторглась на Украину" был случайно опубликован на нашем сайте около 16:00 по времени Восточного побережья (около полуночи мск). Мы глубоко сожалеем об этой ошибке», — сообщило агентство в субботу.
Осенью прошлого года в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.