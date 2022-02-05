Bloomberg по ошибке сообщил о вторжении России на Украину
Агентство Bloomberg в пятницу выпустило заголовок о начале вторжения России на Украину, затем удалило сообщение, заявив, что оно было ошибочным.
«Мы готовим заголовки ко множеству сценариев, и заголовок "Россия вторглась на Украину" был случайно опубликован на нашем сайте около 16:00 по времени Восточного побережья (около полуночи мск). Мы глубоко сожалеем об этой ошибке», — сообщило агентство в субботу.
Руководство Bloomberg выясняет причину произошедшего.
Осенью прошлого года в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.
28 января об отсутствии эскалации на границе между двумя странами заявил президент Украины Владимир Зеленский. До него об отсутствии признаков готовящегося нападения высказался министр обороны республики Алексей Резников. Аналогичное мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
В начале февраля официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что больше не будет называть якобы планирующееся вторжение России на Украину «неизбежным», потому что власти США не знают, принял ли такое решение президент России Владимир Путин. Ранее посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд сделала аналогичное заявление.