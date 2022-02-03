Псаки отказалась называть «неизбежным» вторжение России на Украину
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что больше не будет называть якобы планирующееся вторжение России на Украину «неизбежным», потому что власти США не знают, принял ли такое решение президент России Владимир Путин. Ранее посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд сделала аналогичное заявление.
Псаки пояснила, что формулировка о «неизбежном» вторжении интерпретировалась так, будто власти США знали, что Путин принял решение о «вторжении» на Украину. «Я бы сказала, что в подавляющем большинстве случаев, когда я говорила об этом, мы имели в виду: “Он может вторгнуться в любое время”. Это правда; мы до сих пор не знаем, принял ли он решение», — отметила она.
Осенью прошлого года в в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению этой страны на Украину. В Москве, комментируя это, неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.
28 января об отсутствии эскалации на границе между двумя странами заявил президент Украины Владимир Зеленский. До него об отсутствии признаков готовящегося нападения высказался министр обороны республики Алексей Резников. Аналогичное мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
В этот же день CNN со ссылкой на источник в правительстве Украины сообщил о разногласиях Зеленского и президента США Джо Байдена касаемо вероятности «вторжения» России в Украину. В частности, стороны по-разному оценивают ситуацию. Байден заявляет о его неизбежности, однако Зеленский считает, что угроза со стороны России остается «опасной, но неоднозначной» и нет уверенности в том, что нападение произойдет, подчеркнул собеседник. Помимо этого Байден заявил украинскому лидеру, что США не намерены поставлять на Украину высокотехнологичные вооружения и перебрасывать туда свои войска.
В Кремле призвали США и их союзников отказаться от «истерики», которую те раскручивают вокруг ситуации с Украиной, потому что подобная информационная кампания пагубно влияет на ситуацию в республике. «Истерика, раскручиваемая Вашингтоном, действительно приводит к истерике на Украине», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что жители республики на фоне этого чуть не собирают «фронтовые мешки».