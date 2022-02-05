В ООН прокомментировали ошибочную статью о «вторжении» России на Украину
Заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак заявил о необходимости избегать действий, которые могли бы обострить ситуацию вокруг Украины. Таким образом в ООН оценили публикацию Bloomberg о якобы начавшемся вторжении России на Украину. Новость об этом была удалена, а агентство сообщило, что ее выпустили по ошибке.
«Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации», — сказал Хак «РИА Новости».
Публикация Bloomberg с заголовком «Россия вторглась на Украину», которую агентство выпустило по ошибке, демонстрирует опасность ситуации, которая сложилась в связи с агрессивными заявлениями Запада, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц. Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе», — сказал Песков.
Bloomberg опубликовал материал о якобы начавшемся вторжении России на Украину в ночь на 5 февраля.
«Мы готовим заголовки ко множеству сценариев, и заголовок "Россия вторглась на Украину" был случайно опубликован на нашем сайте около 16:00 по времени Восточного побережья (около полуночи мск). Мы глубоко сожалеем об этой ошибке», — объяснило агентство в субботу.
Осенью прошлого года в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.