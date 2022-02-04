Посольство ответило на заявление США о якобы подготовке провокации на Украине
«Не удивлены появлению нового "креативного" сценария, озвученного пресс-секретарями госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под "чужим флагом". Это свойственно США», — говорится в сообщении. Дипломаты отметили, что мир помнит, «на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку К.Пауэлла».
Накануне в ходе брифинга представитель госдепа Нед Прайс заявил, что власти России рассматривают создание фейкового видео с нарисованными взрывами, кадрами трупов, участников кризиса, изображениями разрушенных объектов или военной техники. По данным властей США, такое видео якобы планируется использовать как предлог для инициирования и потенциального оправдания военной агрессии против Украины. Представитель Пентагона Джон Кирби добавил, что некоторая военная техника в видео якобы должна выглядеть как оружие, поставленное НАТО Украине. Однако доказательств подготовки Россией провокации госдеп не привел.
Осенью прошлого года в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению этой страны на Украину. В Москве, комментируя это, неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.
28 января об отсутствии эскалации на границе между двумя странами заявил президент Украины Владимир Зеленский. До него об отсутствии признаков готовящегося нападения высказался министр обороны республики Алексей Резников. Аналогичное мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.