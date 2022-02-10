Глава МИД Великобритании усомнилась в суверенитете РФ над Ростовом и Воронежем
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что Британия никогда не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два дипломатических источника.
В ходе переговоров Трасс заявила, что Россия должна отвести свои войска от границы с Украиной. Лавров ответил, что войска находятся на территории России. Трасс повторила требование, на что глава МИД России снова заявил, что военные ничего не нарушают, потому что имеют право проводить любые маневры на территории своей страны.
После этого Лавров спросил Трасс, признает ли Великобритания суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.
«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — заявила Трасс. После этой реплики посол Соединенного Королевства в России Дебора Боннерт объяснила Трасс, что речь действительно идет о российских регионах. В посольстве Великобритании в Москве отказались от комментариев.
Позднее посольство Великобритании в Москве опубликовало в своем Telegram-канале пояснение Трасс. «В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области [Ростовская и Воронежская] являются частью суверенной России», — отметила глава МИДа.
Трасс приехала в Россию с двухдневным визитом. В официальном заявлении британского МИДа говорится, что министр отправляется в Москву, чтобы «отстаивать право Украины на самоопределение», побудить Россию соблюдать международные соглашения и предотвратить эскалацию на границе с республикой. В российском МИДе в свою очередь ранее назвали неприемлемой даже мысль о войне с Украиной. Чиновники в Киеве также заявляли, что не видят признаков подготовки «вторжения».