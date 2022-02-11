Песков назвал оговоркой слова Лиз Трасс о Воронеже и Крыме

На вопрос о президенте США Джо Байдене, который назвал Афганистан Украиной, а потом Ираком, Песков призвал не заниматься излишней экзальтацией. «Но действительно бывают ситуации, когда речь идет о сознательных оговорках, и тогда, конечно же, российская сторона не хранит молчание, а наоборот активно отстаивает наши интересы», — заявил он. На вопрос, почему у президента России Владимира Путина не бывает оговорок, Песков заявил, что бывают, «ну, может, не бывают по столь серьезным вопросам, но у всех бывают».