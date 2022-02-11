Песков назвал оговоркой слова Лиз Трасс о Воронеже и Крыме
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, что Британия никогда не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Песков также прокомментировал ситуацию с постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд, которая перепутала Донбасс и Крым.
«Давайте все-таки оговорки называть оговорками и давайте надеяться до последнего, что речь идет об оговорках. Но то, что действительно ведущие действующие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением очень короткого и предельно четкого текста минского комплекса мер, — это очевидно», — заявил Песков. Он отметил, что от этого появляются оплошности, которые приводят к концептуальному непониманию происходящего оппонентами России.
Песков добавил, что из-за этого очередная встреча политсоветников лидеров стран нормандской четверки прошла 10 февраля безрезультатно. «Это та реальность, в которой нам приходится работать. Это та реальность, в которой нам приходится отстаивать свою позицию. В данном случае одна надежда на наших дипломатов, праздник которых мы отмечали вчера, что они проактивно продолжат отстаивать наши интересы и терпеливо объяснять географические, геополитические и иные реалии своим собеседникам», — подчеркнул Песков.
На вопрос о президенте США Джо Байдене, который назвал Афганистан Украиной, а потом Ираком, Песков призвал не заниматься излишней экзальтацией. «Но действительно бывают ситуации, когда речь идет о сознательных оговорках, и тогда, конечно же, российская сторона не хранит молчание, а наоборот активно отстаивает наши интересы», — заявил он. На вопрос, почему у президента России Владимира Путина не бывает оговорок, Песков заявил, что бывают, «ну, может, не бывают по столь серьезным вопросам, но у всех бывают».
10 февраля в Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Великобритании Сергея Лаврова и Лиз Трасс. По данным источников «Коммерсанта», в ходе переговоров Трасс потребовала отвести российские войска от границы с Украиной. Лавров на это заявил, что войска находятся на своей территории, и спросил, признает ли Великобритания суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Трасс заявила, что Соединенное королевство никогда этого не признает. Затем посольство Великобритании в Москве опубликовало заявление министра, в котором она заявила, что оговорилась.