Переговоры Путина и Байдена состоятся 12 февраля
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится вечером 12 февраля, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Беседа пройдет по инициативе американской стороны.
«Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», — сказал накануне Песков «РИА Новости».
О предстоящих переговорах двух президентов также сообщили в Белом доме, передает ТАСС.
Последний раз Байден и Путин общались по телефону 30 декабря. Инициатором беседы, которая продлилась около 50 минут, стал российский президент. Стороны затрагивали тему возможных санкций в случае возможной эскалации ситуации вокруг Украины, говорилось в официальном заявлении Вашингтона. Путин в разговоре с Байденом напомнил основные принципы, которые изложены в переданных США документах о гарантиях безопасности в Европе, которые затрагивают, в частности, Россию. Президент США, в принципе, с такой точкой зрения согласился и «отреагировал вполне логично и вполне серьезно», отмечал помощник президента Юрий Ушаков.
17 декабря 2021 г. МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.