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Переговоры Путина и Байдена состоятся 12 февраля

Ведомости

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится вечером 12 февраля, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Беседа пройдет по инициативе американской стороны.

«Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», — сказал накануне Песков «РИА Новости».

О предстоящих переговорах двух президентов также сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

Последний раз Байден и Путин общались по телефону 30 декабря. Инициатором беседы, которая продлилась около 50 минут, стал российский президент. Стороны затрагивали тему возможных санкций в случае возможной эскалации ситуации вокруг Украины, говорилось в официальном заявлении Вашингтона. Путин в разговоре с Байденом напомнил основные принципы, которые изложены в переданных США документах о гарантиях безопасности в Европе, которые затрагивают, в частности, Россию. Президент США, в принципе, с такой точкой зрения согласился и «отреагировал вполне логично и вполне серьезно», отмечал помощник президента Юрий Ушаков.

17 декабря 2021 г. МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных