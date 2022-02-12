Переговоры Путина и Байдена состоятся 12 февраля

Последний раз Байден и Путин общались по телефону 30 декабря. Инициатором беседы, которая продлилась около 50 минут, стал российский президент. Стороны затрагивали тему возможных санкций в случае возможной эскалации ситуации вокруг Украины, говорилось в официальном заявлении Вашингтона. Путин в разговоре с Байденом напомнил основные принципы, которые изложены в переданных США документах о гарантиях безопасности в Европе, которые затрагивают, в частности, Россию. Президент США, в принципе, с такой точкой зрения согласился и «отреагировал вполне логично и вполне серьезно», отмечал помощник президента Юрий Ушаков.