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Более 30 кораблей Черноморского флота начали учения по обороне Крыма

Ведомости

Более 30 кораблей, а также подразделения береговых войск Черноморского флота (ЧФ) вышли из Севастополя и Новороссийска в море и на полигоны боевой подготовки, сообщила пресс-служба ЧФ. Учения проводятся под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова с целью обороны побережья Крыма от «возможных военных угроз условного противника».

В числе целей учений называются также оборона пунктов базирования сил флота, объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, говорится в сообщении.

«На различных этапах учения корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям», — сообщила пресс-служба ЧФ.

В учениях задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

Корабли вышли в Черное море в рамках подготовки к военно-морскому учению под общим руководством главнокомандующего ВМФ. Учения также пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, добавили в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных