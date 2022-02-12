Более 30 кораблей Черноморского флота начали учения по обороне Крыма
Более 30 кораблей, а также подразделения береговых войск Черноморского флота (ЧФ) вышли из Севастополя и Новороссийска в море и на полигоны боевой подготовки, сообщила пресс-служба ЧФ. Учения проводятся под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова с целью обороны побережья Крыма от «возможных военных угроз условного противника».
В числе целей учений называются также оборона пунктов базирования сил флота, объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, говорится в сообщении.
«На различных этапах учения корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям», — сообщила пресс-служба ЧФ.
В учениях задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.
Корабли вышли в Черное море в рамках подготовки к военно-морскому учению под общим руководством главнокомандующего ВМФ. Учения также пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, добавили в пресс-службе.