Более 30 кораблей Черноморского флота начали учения по обороне Крыма

Более 30 кораблей, а также подразделения береговых войск Черноморского флота (ЧФ) вышли из Севастополя и Новороссийска в море и на полигоны боевой подготовки, сообщила пресс-служба ЧФ. Учения проводятся под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова с целью обороны побережья Крыма от «возможных военных угроз условного противника».