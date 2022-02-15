Минобороны сообщило о возвращении войск после учений в пункты дислокации
Российские войска вернутся в места постоянной дислокации после учений, 15 февраля начали возвращение войска Южного и Западного военных округов, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации», — заявил Конашенков.
Он отметил, что подразделения ЮВО и ЗВО уже начали погрузку на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня отправятся в места постоянной дислокации. Отдельные подразделения пойдут своим ходом в составе воинских колонн.
О каких именно учениях идет речь, не уточняется. Конашенков только напомнил, что сейчас в России проходят различные военные учения для морских и сухопутных войск, а также учения Союзного государства на территории Белоруссии. До 9 февраля группировки войск были переброшены из России в Белоруссию. 10 февраля началась основная фаза крупнейших за все постсоветское время российско–белорусских военных учений «Союзная решимость – 2022». Учения продлятся до 20 февраля. С 13 по 19 февраля Минобороны планировало проводить морские маневры в Черном море. О начале учений на полигонах ЗВО и ЮВО Минобороны объявляло 25 января.
Учения проходят на фоне информации о якобы планах России напасть на Украину. Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и Москва не собирается ни на кого нападать. Россия и Белоруссия ранее также заявляли, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.