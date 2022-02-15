Газета
Политика

Минобороны сообщило о возвращении войск после учений в пункты дислокации

Ведомости

Российские войска вернутся в места постоянной дислокации после учений, 15 февраля начали возвращение войска Южного и Западного военных округов, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации», — заявил Конашенков.

Он отметил, что подразделения ЮВО и ЗВО уже начали погрузку на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня отправятся в места постоянной дислокации. Отдельные подразделения пойдут своим ходом в составе воинских колонн.

О каких именно учениях идет речь, не уточняется. Конашенков только напомнил, что сейчас в России проходят различные военные учения для морских и сухопутных войск, а также учения Союзного государства на территории Белоруссии. До 9 февраля группировки войск были переброшены из России в Белоруссию. 10 февраля началась основная фаза крупнейших за все постсоветское время российско–белорусских военных учений «Союзная решимость – 2022». Учения продлятся до 20 февраля. С 13 по 19 февраля Минобороны планировало проводить морские маневры в Черном море. О начале учений на полигонах ЗВО и ЮВО Минобороны объявляло 25 января.

Учения проходят на фоне информации о якобы планах России напасть на Украину. Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и Москва не собирается ни на кого нападать. Россия и Белоруссия ранее также заявляли, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.

Ранее по теме: Лавров выступил за переговоры, а Шойгу объявил о прекращении части учений

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных