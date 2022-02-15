Рубль укрепился после заявления Минобороны об отводе войск от границ Украины

Россия проводила учения на фоне информации о якобы имеющихся у нее планах напасть на Украину. Западные СМИ с осени прошлого года писали, что на границе с республикой стоят более 100 000 российских солдат. Как пишет Reuters, сегодняшнее заявление Минобороны может снизить напряженность в отношениях между Москвой и Западом, на фоне чего и растет курс рубля. Россия неоднократно опровергала сведения о планах по вторжению на Украину.