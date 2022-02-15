Рубль укрепился после заявления Минобороны об отводе войск от границ Украины
Рубль стал укрепляться после того, как Министерство обороны России объявило о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места постоянной дислокации после учений, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара сегодня к 12:08 мск упал до 75,28 руб. после 76,5 руб. на открытии торгов. Курс евро подешевел до 85,45 руб. после 86,71 руб. соответственно.
Индекс Мосбиржи вырос к 12:44 мск на 3,34% и достиг 3597,68 пункта относительно закрытия торгов 14 февраля. Индекс РТС повысился на 5,3% до 1501,71 пункта.
Россия проводила учения на фоне информации о якобы имеющихся у нее планах напасть на Украину. Западные СМИ с осени прошлого года писали, что на границе с республикой стоят более 100 000 российских солдат. Как пишет Reuters, сегодняшнее заявление Минобороны может снизить напряженность в отношениях между Москвой и Западом, на фоне чего и растет курс рубля. Россия неоднократно опровергала сведения о планах по вторжению на Украину.
При этом руководитель инвестиционного отдела «Локо инвест» Дмитрий Полевой заявил агентству, что российская валюта, вероятно, вырастет с текущих уровней. Реакция валюты продемонстрировала, что одной фразы может быть достаточно для сильного движения рубля в любом направлении, отметил он.
Вчера курс рубля стал падать на фоне сообщений СМИ о том, что Россия вторгнется на Украину 16 февраля. На пике доллар достигал рекордных с 28 января 78,29 руб., евро — максимальных с 27 января 88,7 руб.
Однако затем отечественная валюта вновь укрепилась до 75,93 руб. за доллар и 86,1 руб. за евро. Это произошло после того, как министр иностранных дел Сергей Лавров, докладывая президенту России Владимиру Путину о ситуации с гарантиями безопасности, сказал, что «шанс [договориться] есть всегда».
17 декабря МИД России направил США и НАТО свои предложения по архитектуре европейской безопасности. Основные требования Москвы заключаются в недопущении расширения альянса на восток, в том числе вступления туда Украины и Грузии, отказе от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврате военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию на 1997 г., когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.
По словам Лаврова, по ключевым предложениям России был получен отрицательный ответ. Западные страны сослались на право любого государства выбирать союзников и присоединяться к блокам, отметил министр, однако в Москве не считают это право «безусловным». Лавров добавил, что Россия будет продолжать добиваться конкретной реакции на свои предложения от каждой страны.