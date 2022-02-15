The Sun назвала время предполагаемого «вторжения» России на Украину
«Вторжение» России на Украину якобы состоится 16 февраля в 1:00 по британскому времени (4:00 по московскому и 3:00 по киевскому времени), сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на источник в американской разведке.
Согласно информации разведки, в наступлении примут участие 200 000 военнослужащих. Источник также заявил, что прежде чем российские танки пересекут границу Украины, военные и правительственные центры управления в Киеве якобы будут подвергнуты шквалу авиаударов. Несмотря на то что Россия объявила о возвращении части войск после учений в места постоянной дислокации, на восточных и южных границах Украины по прежнему остаются 130 000 военных, подчеркнули в газете. «Мы не можем принимать все, что говорит или делает Россия, за чистую правду, вторжение почти наверняка начнется с нескольких точек», — пояснил источник.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных политиков о дате вторжения России на Украину, заявил, что президент Владимир Путин иногда шутит по поводу даты «российского вторжения». Он добавил, что глава государства просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война.
Ранее президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писала Politico со ссылкой на официальных лиц США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак». По словам Пескова, заявления в контексте предполагаемого на Западе российского вторжения на Украину являются «показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается».
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские войска вернутся в места постоянной дислокации после учений — подразделения Южного и Западного военных округов (ЮВО и ЗВО) уже начали погрузку на железнодорожный и автомобильный транспорт. Конашенков также напомнил, что сейчас в России проходят различные военные учения для морских и сухопутных войск, а также учения Союзного государства на территории Белоруссии.
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.