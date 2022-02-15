Захарова потребовала от Британии извинений за фейки о вторжении на Украину
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила британской стороне о необходимости предоставить извинения за ложные сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Представитель российского ведомства напомнила о словах министра иностранных дел Британии Лиз Трасс о том, что она поверит в отсутствие планов у Москвы по вторжению на Украину после того, как та отведет все войска от границ.
«Боже, храни их всех вместе с королевой. И понадежнее. Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а «напасть», по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей. Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу», — написала Захарова.
Ранее президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писал Politico со ссылкой на официальных лиц США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявления в контексте предполагаемого на Западе российского вторжения на Украину являются «показной истерикой, которая естественно ни на чем не основывается».
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.