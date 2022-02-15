Песков рассказал о шутке Путина из-за якобы известной даты вторжения на Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал материалы СМИ о дате предполагаемого российского вторжения на Украину «маниакальным информационным безумием». По его словам, президент России Владимир Путин в качестве шутки просит узнать о публикации точного времени нападения России.
«Вы знаете, к такому трудно относиться с пониманием, но иногда даже шутит, просит узнать, не публикуется ли где-то точное время в часах, когда начнется война. Потому что действительно подобное фактически иногда уже просто маниакальное информационное безумие, которое на этот счет происходит, его встречать с пониманием невозможно», — сказал Песков журналистам.
Ранее президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писала Politico со ссылкой на официальных лиц США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак». По словам Пескова, заявления в контексте предполагаемого на Западе российского вторжения на Украину являются «показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается».
«От этого действительно лихорадит весь мир, и действительно это не что иное, как абсолютно беспрецедентная кампания информационная по просто провоцированию напряженности и нагнетанию напряженности в Европе. Мы считаем это абсолютно пагубной практикой, очень плохой практикой – вот так просто бросаться словами, обвинять кого-то в том, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуации дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать провода, и так далее», — добавил представитель Кремля.
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.