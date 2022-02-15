Песков рассказал о шутке Путина из-за якобы известной даты вторжения на Украину

«От этого действительно лихорадит весь мир, и действительно это не что иное, как абсолютно беспрецедентная кампания информационная по просто провоцированию напряженности и нагнетанию напряженности в Европе. Мы считаем это абсолютно пагубной практикой, очень плохой практикой – вот так просто бросаться словами, обвинять кого-то в том, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуации дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать провода, и так далее», — добавил представитель Кремля.