Путин: Россия не желает войны в Европе
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил о нежелании войны в Европе и напомнил о российских предложениях по гарантиям безопасности. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
«По поводу того, хотим мы этого или нет. Конечно нет. Именно поэтому и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну. К сожалению, ...предметного, конструктивного ответа на сделанные нами предложения мы не получили», — сказал Путин.
При этом глава государства, отвечая на вопрос о возможной войне в Европе, напомнил об уже состоявшихся боевых действиях на территории континента против Югославии и ракетных ударах по Белграду. В этом контексте Владимир Путин отметил, что такие действия были сделаны без санкции Совета Безопасности ООН. «Это очень плохой пример, но он был», — сказал глава государства.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. В январе Россия провела серию встреч с представителями США, НАТО и ОБСЕ, чтобы обсудить свои предложения.
26 января США и НАТО передали МИДу России письменные ответы на предложения по безопасности. 1 февраля Путин, выступая в Кремле, отметил, что в ответе Запада не было «адекватного учета ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 г.».
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.