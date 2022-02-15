Шойгу обсудил учения ВМФ с президентом Сирии в Дамаске
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в сирийском городе Хмеймиме, куда ранее прибыли истребители МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и два дальних бомбардировщика Ту-22МЗ со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-22, передает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что глава Минобороны проверил объекты инфраструктуры российской авиабазы и возложил венок к бюстам Героев Российской Федерации, погибших при выполнении задач в Сирии. «Во время общения с летно-подъемным составом авиабазы Хмеймим Шойгу ввел новую традицию – вручил специальный авиашлем летчику, совершившему более 300 боевых вылетов», — подчеркнули в пресс-службе.
Кроме этого Шойгу встретился с сирийским лидером Башаром Асадом по поручению президента Владимира Путина. В ходе встречи они обсудили учения ВМФ, военно-техническое сотрудничество стран в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов, а также гуманитарную помощь, которую Россия оказывает «страдающему от запретительных санкций США и западных стран» сирийскому народу, добавили в пресс-службе.
ВМФ России в январе — феврале проводит серию военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. Основная направленность учений — отработка действий сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений. Ранее сегодня начались учения с участием около 20 кораблей и судов в Баренцевом море. 12 февраля стартовали военно-морские маневры Черноморского флота с участием более 30 кораблей.
Ранее ведущие зарубежные СМИ сообщили, что за российскими мероприятиями, которые проходят в восточной части Средиземного моря, наблюдают авианосные группы кораблей НАТО, в том числе авианосец «Гарри Трумен» ВМС США, авианосец «Шарль де Голь» ВМС Франции, а также авианосец «Конт иди Кавур» ВМС Италии, сопровождаемые ударными кораблями и судами обеспечения.
14 февраля Шойгу в хорде встречи с Путиным дорожил о выдворении иностранной подводной лодки из территориальных вод России в районе Курильских островов. 12 февраля Министерство обороны сообщило об обнаружении в районе учений сил Тихоокеанского флота в территориальных водах России подлодки ВМС США типа Virginia. Отмечалось, что американское судно проигнорировало просьбу покинуть чужие воды. Она «ушла» после применения экипажем российского фрегата «Маршал Шапошников» «соответствующих средств».