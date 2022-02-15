Шойгу обсудил учения ВМФ с президентом Сирии в Дамаске

ВМФ России в январе — феврале проводит серию военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. Основная направленность учений — отработка действий сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений. Ранее сегодня начались учения с участием около 20 кораблей и судов в Баренцевом море. 12 февраля стартовали военно-морские маневры Черноморского флота с участием более 30 кораблей.