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Шойгу обсудил учения ВМФ с президентом Сирии в Дамаске

Ведомости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в сирийском городе Хмеймиме, куда ранее прибыли истребители МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и два дальних бомбардировщика Ту-22МЗ со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-22, передает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что глава Минобороны проверил объекты инфраструктуры российской авиабазы и возложил венок к бюстам Героев Российской Федерации, погибших при выполнении задач в Сирии. «Во время общения с летно-подъемным составом авиабазы Хмеймим Шойгу ввел новую традицию – вручил специальный авиашлем летчику, совершившему более 300 боевых вылетов», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме этого Шойгу встретился с сирийским лидером Башаром Асадом по поручению президента Владимира Путина. В ходе встречи они обсудили учения ВМФ, военно-техническое сотрудничество стран в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов, а также гуманитарную помощь, которую Россия оказывает «страдающему от запретительных санкций США и западных стран» сирийскому народу, добавили в пресс-службе. 

ВМФ России в январе — феврале проводит серию военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. Основная направленность учений — отработка действий сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений. Ранее сегодня начались учения с участием около 20 кораблей и судов в Баренцевом море. 12 февраля стартовали военно-морские маневры Черноморского флота с участием более 30 кораблей.

Ранее ведущие зарубежные СМИ сообщили, что за российскими мероприятиями, которые проходят в восточной части Средиземного моря, наблюдают авианосные группы кораблей НАТО, в том числе авианосец «Гарри Трумен» ВМС США, авианосец «Шарль де Голь» ВМС Франции, а также авианосец «Конт иди Кавур» ВМС Италии, сопровождаемые ударными кораблями и судами обеспечения.

14 февраля Шойгу в хорде встречи с Путиным дорожил о выдворении иностранной подводной лодки из территориальных вод России в районе Курильских островов. 12 февраля Министерство обороны сообщило об обнаружении в районе учений сил Тихоокеанского флота в территориальных водах России подлодки ВМС США типа Virginia. Отмечалось, что американское судно проигнорировало просьбу покинуть чужие воды. Она «ушла» после применения экипажем российского фрегата «Маршал Шапошников» «соответствующих средств».

Ранее по теме: Россия перебросила в Сирию истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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