Байден выступит с заявлением по поводу ситуации вокруг Украины
Президент США Джо Байден планирует выступить с заявлением относительно ситуации вокруг Украины, сообщает Белый дом. Выступление американского лидера ожидается в 23.30 по московскому времени.
«[Байден] подтвердит, что Соединенные Штаты остаются открытыми для дипломатии на высоком уровне в тесной координации с нашими союзниками, опираясь на многочисленные дипломатические возможности, которые мы и наши союзники и партнеры предлагали России в последние месяцы», — говорится в анонсе.
Выступление Байдена будет транслироваться на Youtube-канале Белого дома.
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.
Ранее Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писал Politico со ссылкой на официальных лиц США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявления в контексте предполагаемого на Западе российского вторжения на Украину являются «показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается».