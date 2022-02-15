Захарова ответила на заявление Британии о вторжении на Украину «под чужим флагом»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дезинформацией заявление главы МИД Британии Лиз Трасс о вторжении России на Украину «под чужим флагом». Видеозапись с комментарием Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.
«Это окормление этой дезинформацией своих местных журналистов и таблоидов — средств массовой дезинформации Британии. Вы, наверное, видели, что The Sun, видимо, тоже с подачи Форин оффиса, а может быть и Даунинг-стрит даже, дает новую дату: уточняет, чуть-ли то ли в час ночи, то ли в 4 утра — уж не знаю точно по Гринвичу или еще по чему-то — состоится точно, наверняка, highly likely (скорее всего, с высокой долей вероятности. — Ред.), может быть, неминуемо "вторжение" России на Украину. Поэтому официоз британский просто не может позволить себе, для них это будет дорого стоить, вот так вот распрощаться с той версией, которую скормили своим средствам массовой дезинформации, и поэтому пытается спасти лицо неуклюжим способом, вроде бы и подтверждая ранее дававшиеся заверения, и при этом позволяя себе начать некое отступление назад и вбок, придумывания версии про некие "чужие флаги"», — сказала Захарова.
Ранее президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писал Politico со ссылкой на официальных лиц США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявления в контексте предполагаемого на Западе российского вторжения на Украину являются «показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается».
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.