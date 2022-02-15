Захарова ответила на заявление Британии о вторжении на Украину «под чужим флагом»

«Это окормление этой дезинформацией своих местных журналистов и таблоидов — средств массовой дезинформации Британии. Вы, наверное, видели, что The Sun, видимо, тоже с подачи Форин оффиса, а может быть и Даунинг-стрит даже, дает новую дату: уточняет, чуть-ли то ли в час ночи, то ли в 4 утра — уж не знаю точно по Гринвичу или еще по чему-то — состоится точно, наверняка, highly likely (скорее всего, с высокой долей вероятности. — Ред.), может быть, неминуемо "вторжение" России на Украину. Поэтому официоз британский просто не может позволить себе, для них это будет дорого стоить, вот так вот распрощаться с той версией, которую скормили своим средствам массовой дезинформации, и поэтому пытается спасти лицо неуклюжим способом, вроде бы и подтверждая ранее дававшиеся заверения, и при этом позволяя себе начать некое отступление назад и вбок, придумывания версии про некие "чужие флаги"», — сказала Захарова.