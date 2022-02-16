Кремль отверг обвинения в причастности к кибератакам на украинские сайты

Одна из самых крупных кибератак на Украине произошла в ночь с 13 на 14 января 2022 г. Тогда неизвестные хакеры взломали около 70 государственных сайтов Украины, среди них ресурсы кабинета министров, МИДа и Минобрнауки. На них появилось обращение на украинском, русском и польском языках, в котором утверждалось, что личные данные пользователей были загружены в «общую сеть». Злоумышленники призвали украинских граждан «бояться и ждать худшего». Через несколько часов работа всех затронутых сайтов была восстановлена. В США считают, что атаки проводились по «проверенной временем российской схеме», однако в Москве причастность к взлому отрицают.