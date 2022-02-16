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Политика

Кремль отверг обвинения в причастности к кибератакам на украинские сайты

Ведомости

Россия не имеет отношения к DDoS-атакам, которые 15 февраля были совершены на сайты украинских банков и некоторых органов госвласти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам ничего не известно о кибератаках. Ожидаемо Украина продолжает обвинять во всем Россию, однако мы не имеем к этому отношения», — сообщил представитель Кремля на брифинге.

15 февраля Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты минобороны страны, вооруженных сил, а также Приватбанка и Ощадбанка. В частности, пользователи «Приват24» сообщали о проблемах с входом в интернет-банк, а также о трудностях с отображением баланса и последних транзакций. Позже работа сайтов была восстановлена.

Одна из самых крупных кибератак на Украине произошла в ночь с 13 на 14 января 2022 г. Тогда неизвестные хакеры взломали около 70 государственных сайтов Украины, среди них ресурсы кабинета министров, МИДа и Минобрнауки. На них появилось обращение на украинском, русском и польском языках, в котором утверждалось, что личные данные пользователей были загружены в «общую сеть». Злоумышленники призвали украинских граждан «бояться и ждать худшего». Через несколько часов работа всех затронутых сайтов была восстановлена. В США считают, что атаки проводились по «проверенной временем российской схеме», однако в Москве причастность к взлому отрицают.

Ранее по теме: На Украине сообщили о восстановлении работы сервисов Приватбанка и Ощадбанка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных