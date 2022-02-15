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На Украине сообщили о восстановлении работы сервисов Приватбанка и Ощадбанка

Ведомости

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила о восстановлении работы интернет-сервисов Приватбанка и Ощадбанка после DdoS-атак 15 февраля. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«По состоянию на 19:30 (20:30 мск) работа банковских веб-ресурсов возобновлена. Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для локализации и противодействия кибератаке», — говорится в сообщении.

Ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты минобороны страны, вооруженных сил, а также Приватбанка и Ощадбанка. В частности, пользователи «Приват24» сообщали о проблемах с входом в интернет-банк, а также о трудностях с отображением баланса и последних транзакций. В банке заявили, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет.

Ранее по теме: На Украине заявили о DDoS-атаке на сайты минобороны и банков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных