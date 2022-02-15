На Украине сообщили о восстановлении работы сервисов Приватбанка и Ощадбанка

Ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты минобороны страны, вооруженных сил, а также Приватбанка и Ощадбанка. В частности, пользователи «Приват24» сообщали о проблемах с входом в интернет-банк, а также о трудностях с отображением баланса и последних транзакций. В банке заявили, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет.