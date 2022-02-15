На Украине сообщили о восстановлении работы сервисов Приватбанка и Ощадбанка
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила о восстановлении работы интернет-сервисов Приватбанка и Ощадбанка после DdoS-атак 15 февраля. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
«По состоянию на 19:30 (20:30 мск) работа банковских веб-ресурсов возобновлена. Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для локализации и противодействия кибератаке», — говорится в сообщении.
Ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты минобороны страны, вооруженных сил, а также Приватбанка и Ощадбанка. В частности, пользователи «Приват24» сообщали о проблемах с входом в интернет-банк, а также о трудностях с отображением баланса и последних транзакций. В банке заявили, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет.