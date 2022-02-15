На Украине заявили о DDoS-атаке на сайты минобороны и банков
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты минобороны страны, вооруженных сил, а также Приватбанка и Ощадбанка, следует из публикации центра в Facebook.
«В последние часы Приватбанк находится под массированной DDos-атакой. Пользователи «Приват24» сообщают о проблемах с платежами и общей работой приложения... В работе Ощадбанка также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает. Также подверглись атаке сайты минобороны и ВСУ», — говорится в сообщении.
В частности, пользователи «Приват24» сообщают о проблемах с входом в интернет-банк, а также о трудностях с отображением баланса и последних транзакций. В банке заявили, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет.
Ранее президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писал Politico со ссылкой на официальных лиц США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявления в контексте предполагаемого на Западе российского вторжения на Украину являются «показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается».