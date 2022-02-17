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В Госдепе заявили, что не называли дату «нападения» России на Украину

Ведомости

Госдепартамент США не называл конкретный день «вторжения» России на Украину, оно может произойти в любой момент, заявил в ходе брифинга официальный представитель госдепа Нед Прайс.

«Прежде всего, я не думаю, что вы слышали, как мы с какой-либо трибуны указывали на конкретный день вторжения. Я думаю, что то, что вы слышали от нас в течение некоторого времени, состоит в том, чтобы подчеркнуть, что Российская Федерация создала возможности, необходимые для того, чтобы в любое время отдать приказ о нападении», — заявил Прайс.

Он отметил, что если что-то не сбывается, это не означает, что то, о чем власти предупреждали, неверно. По его словам, Россия может изменить свои расчеты.

«Что я могу сказать, так это то, что русские в течение нескольких недель и в последние дни разместили активы, войска, материалы, которые им понадобятся для нападения на Украину в любой момент», — добавил Прайс.

15 февраля британский таблоид The Sun сообщил, что «вторжение» России на Украину якобы состоится 16 февраля в 1:00 по британскому времени (4:00 по московскому и 3:00 по киевскому времени). После истечения указанного срока статью отредактировали — сейчас в заголовке говорится, что Россия якобы готова вторгнуться на Украину «в любое время». Британская газета The Mirror, называвшая аналогичную дату нападения, опубликовала новый материал под названием «Российско-украинское вторжение: никаких нападений ночью не произошло, в то время как дедлайн Путина в 3 часа ночи истек».

Материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину стали появляться в западных СМИ осенью прошлого года. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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