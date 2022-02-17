В Госдепе заявили, что не называли дату «нападения» России на Украину

«Прежде всего, я не думаю, что вы слышали, как мы с какой-либо трибуны указывали на конкретный день вторжения. Я думаю, что то, что вы слышали от нас в течение некоторого времени, состоит в том, чтобы подчеркнуть, что Российская Федерация создала возможности, необходимые для того, чтобы в любое время отдать приказ о нападении», — заявил Прайс.