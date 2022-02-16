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Политика

Песков призвал набраться терпения до спада «истерии» о российских «вторжениях»

Ведомости

Характер течения «истерии» в западных странах в контексте якобы планируемых российских «вторжений» указывает на то, что до их кульминации еще далеко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает «РИА Новости».

«Честно говоря, характер течения вот этой западной истерии показывает, что, наверное, до кульминации еще далеко. Поэтому ремиссия наступит не сразу. Нам нужно набраться терпения», — сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос, можно ли считать сообщения о «вторжении» «кульминацией западной истерии».

При этом пресс-секретарь призвал иностранные СМИ хотя бы по истечении суток отмечать, что их предсказания не сбылись. «Но очень важно все-таки, чтобы представители западных средств массовой информации, в данном случае британских, хотя бы по истечении суток каждый раз отмечали, что их предсказание не сбылось», — добавил Песков.

Материалы в западных СМИ о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину стали появляться осенью прошлого года.

12 февраля президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писала Politico со ссылкой на официальных лиц США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак». Накануне время предполагаемого вторжения называли британские таблоиды. The Sun со ссылкой на источник в американской разведке писал, что вторжение якобы состоится 16 февраля в 1:00 по британскому времени (4:00 по московскому и 3:00 по киевскому времени). Позже таблоид отредактировал статью — сейчас в заголовке говорится, что Россия якобы готова вторгнуться на Украину «в любое время».

В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать. Дмитрий Песков ранее сообщал, что заявления в контексте предполагаемого на Западе российского вторжения на Украину являются «показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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