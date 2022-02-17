Politico назвала новые даты «российского вторжения» на Украину
Опрошенные американским изданием Politico эксперты считают, Россия может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля. При этом опубликованная ранее этим изданием дата начала предполагаемых боевых действий в материале называется «переоцененной».
«Перспектива российского вторжения на Украину 16 февраля всегда была переоценена. Сроки, за которыми нужно действительно следить, — это то, что будет происходить вскоре после 20 февраля», — пишут авторы статьи.
Именно после 20 февраля ожидается завершение российско-белорусских учений. То, куда отправятся российские войска после них, даст представление о реальных намерениях российской стороны. Помимо этого 20 февраля заканчивает свою работу Мюнхенская конференция по безопасности, говорится в статье. На ней будут присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Начало вторжения в момент, когда американский вице-президент находится в Европе и пока украинский лидер выехал из свой страны, может оказаться абсолютным унижением — своего рода любимым Путиным геополитическим троллингом», — пишет издание.
12 февраля президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писала Politico со ссылкой на официальных лиц США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак». Накануне время предполагаемого вторжения называли британские таблоиды. The Sun со ссылкой на источник в американской разведке писал, что вторжение якобы состоится 16 февраля в 1:00 по британскому времени (4:00 по московскому и 3:00 по киевскому времени). Позже таблоид отредактировал статью — сейчас в заголовке говорится, что Россия якобы готова вторгнуться на Украину «в любое время».
Россия неоднократно утверждала, что не имеет планов военной агрессии в отношении Украины. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что страна была вынуждена отправить военных к украинским границам в связи с «недружелюбной атмосферой», созданной из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса к российским границам.
Во вторник, 15 февраля, Минобороны РФ сообщило, что войска Южного и Западного военных округов, граничащих с Украиной, начали возвращаться в места постоянной дислокации после завершения части учений. Ведомство опубликовало кадры, на которых видна погрузка танков на железнодорожную технику. Позднее в Минобороны уточнили, что военные и боевая техника Южного округа возвращаются в гарнизоны на территории Дагестана и Северной Осетии с учений в Крыму, а подразделения Западного округа направляются в места базирования в Нижегородской области.