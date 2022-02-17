Politico назвала новые даты «российского вторжения» на Украину

12 февраля президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писала Politico со ссылкой на официальных лиц США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак». Накануне время предполагаемого вторжения называли британские таблоиды. The Sun со ссылкой на источник в американской разведке писал, что вторжение якобы состоится 16 февраля в 1:00 по британскому времени (4:00 по московскому и 3:00 по киевскому времени). Позже таблоид отредактировал статью — сейчас в заголовке говорится, что Россия якобы готова вторгнуться на Украину «в любое время».