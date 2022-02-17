Путин призвал высылать из России мигрантов за экстремизм
Президент России Владимир Путин заявил, что мигрантов нужно высылать из России и запрещать им въезд в страну в будущем за любые проявления экстремизма и нарушения правопорядка. Об этом президент заявил на расширенной коллегии МВД.
«Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность (должны. — Ред.) служить основанием для быстрого принятия и исполнения решения о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», — заявил Путин (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, эффективная борьба с экстремизмом связана с миграционной сферой. Он призвал выработать самые жесткие меры против преступных группировок, которые строят криминальный бизнес на нелегальной миграции.
Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Песков заявил, что поток мигрантов в Россию будет расти, несмотря на ограничения, связанные с пандемией. При этом в России до сих пор нет единой цифровой платформы, в которой содержались бы все данные об иностранных гражданах и миграционных потоках. Иностранные работники сейчас вынуждены обращаться за помощью к «теневым криминальным рынкам», потому что не всегда могут получить госуслуги и медпомощь официально. Это создает серьезные угрозы для безопасности страны, подчеркнул Медведев.