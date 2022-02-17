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Путин призвал высылать из России мигрантов за экстремизм

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что мигрантов нужно высылать из России и запрещать им въезд в страну в будущем за любые проявления экстремизма и нарушения правопорядка. Об этом президент заявил на расширенной коллегии МВД.

«Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность (должны. — Ред.) служить основанием для быстрого принятия и исполнения решения о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», — заявил Путин (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, эффективная борьба с экстремизмом связана с миграционной сферой. Он призвал выработать самые жесткие меры против преступных группировок, которые строят криминальный бизнес на нелегальной миграции.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Песков заявил, что поток мигрантов в Россию будет расти, несмотря на ограничения, связанные с пандемией. При этом в России до сих пор нет единой цифровой платформы, в которой содержались бы все данные об иностранных гражданах и миграционных потоках. Иностранные работники сейчас вынуждены обращаться за помощью к «теневым криминальным рынкам», потому что не всегда могут получить госуслуги и медпомощь официально. Это создает серьезные угрозы для безопасности страны, подчеркнул Медведев.

Ранее по теме: Медведев предупредил о росте потока мигрантов в Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных