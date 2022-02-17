Путин призвал высылать из России мигрантов за экстремизм

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Песков заявил, что поток мигрантов в Россию будет расти, несмотря на ограничения, связанные с пандемией. При этом в России до сих пор нет единой цифровой платформы, в которой содержались бы все данные об иностранных гражданах и миграционных потоках. Иностранные работники сейчас вынуждены обращаться за помощью к «теневым криминальным рынкам», потому что не всегда могут получить госуслуги и медпомощь официально. Это создает серьезные угрозы для безопасности страны, подчеркнул Медведев.