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Медведев предупредил о росте потока мигрантов в Россию

Ведомости

Поток мигрантов в Россию будет расти, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании «О мерах по повышению качества государственного управления и предоставления государственных услуг в сфере миграции». 

«До сих пор нет единой цифровой платформы, которая содержала бы информацию об иностранных гражданах и миграционных потоках. Потребность в такой системе очень велика. Особенно с учетом того, что приток мигрантов в нашу страну, даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией, будет только расти», — приводит его слова пресс-служба Совбеза.

Медведев указал на проблемы, связанные с «теневым криминальным рынком» услуг, предоставляемых мигрантам «посредниками». Дело в том, что сейчас приезжие из-за рубежа работники вынуждены обращаться со своими проблемами к последним, так как не всегда могут получить необходимые госуслуги и медицинскую помощь через уполномоченные органы, пояснил зампред Совбеза. Тот факт, что подобный теневой рынок не контролируется, создает для России серьезные угрозы безопасности, отметил Медведев. 

На данный момент нужно создать единую систему сбора и учета информации о мигрантах, подчеркнул он. Пока же имеющаяся статистика представляет собой «разрозненные показатели» от разных федеральных органов, резюмировал зампред. 

Ранее, в конце ноября, Медведев предложил ужесточить государственный контроль в сфере миграции. Он отметил, что в январе — сентябре число преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, увеличилось более чем на 4%, а количество административных правонарушений — примерно на треть. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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