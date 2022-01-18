Медведев предупредил о росте потока мигрантов в Россию

«До сих пор нет единой цифровой платформы, которая содержала бы информацию об иностранных гражданах и миграционных потоках. Потребность в такой системе очень велика. Особенно с учетом того, что приток мигрантов в нашу страну, даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией, будет только расти», — приводит его слова пресс-служба Совбеза.