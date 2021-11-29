Медведев предложил ужесточить госконтроль в сфере миграции
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил разработать дополнительные меры в сфере миграционной политики, которые помогут укрепить общественную безопасность в стране.
«Нужно подготовить дополнительные меры, направленные на обеспечение общественной безопасности в стране по этому направлению, конечно, [по] укреплению ее экономики и социальной сферы», — сказал Медведев на совещании о проблемах реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению ее эффективности.
Экс-президент также заявил, что нужно усилить госконтроль в этой сфере. «Надо подумать над повышением государственного контроля в сфере миграции. Мы меры в этом направлении предпринимаем регулярно, но все равно жизнь не стоит на месте, и вопросы цифрового управления миграционными процессами тоже стоят в повестке дня», — приводит его слова ТАСС.
Медведев выразил серьезную обеспокоенность обострением преступности среди мигрантов: по его словам, в январе — сентябре количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, выросло более чем на 4%, а число административных правонарушений в этой группе населения выросло на треть. «Нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в нашей стране. Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов», — подчеркнул он.
Зампред Совбеза призвал уделять внимание диспропорциям, возникающим в связи с внутренней миграцией населения в городские агломерации в центре, на северо-западе и юго-западе России.
В начале ноября о необходимости улучшения миграционного законодательства заявлял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В частности, он ссылался на рост преступности среди мигрантов: за первое полугодие 2021 г. правоохранительными органами расследовано почти 19 000 преступлений, совершенных иностранцами, против 17 000 за аналогичный период прошлого года. При этом число преступлений, совершенных мигрантами и представляющих повышенную общественную опасность, заметно выросло, по словам Бастрыкина: правонарушений, классифицированных как экстремизм, стало больше на 33%, терроризм — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%.
Бастрыкин также поручил подготовить поправки в законодательство для введения обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. В ведомстве сослались на рост преступности среди мигрантов, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений, которые представляют повышенную общественную опасность.
Среди других инициатив по ужесточению контроля над миграционными потоками — недавнее предложение МВД обязать нетрудовых мигрантов (иностранцев и лиц без гражданства, желающих получить гражданство РФ или прибывших в страну дольше чем на 90 дней) сдавать отпечатки пальцев.