Медведев предложил ужесточить госконтроль в сфере миграции

Медведев выразил серьезную обеспокоенность обострением преступности среди мигрантов: по его словам, в январе — сентябре количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, выросло более чем на 4%, а число административных правонарушений в этой группе населения выросло на треть. «Нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в нашей стране. Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов», — подчеркнул он.