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МВД предложило расширить перечень подлежащих дактилоскопии мигрантов

Ведомости

Министерство внутренних дел (МВД) предложило расширить перечень лиц, у которых необходимо собирать дактилоскопические данные, на иностранцев и лиц без гражданства, желающих получить гражданство России или прибывших в страну дольше, чем на 90 дней, в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности. Соответствующий документ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. 

Таким образом, ведомство хочет дополнить действующий перечень двумя пунктами. Кроме того, МВД представило новую редакцию абзаца о лицах, которые получили разрешение на работу в России или патенты, предоставляющие право трудиться в стране. Если раньше говорилось, что отпечатки пальцев нужно собирать у прибывших в порядке, не требующем получения визы, то теперь это уточнение предложили убрать. 

Согласно действующим нормам, отпечатки пальцев берут у иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих депортации из России или подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии; обратившихся за политическим или временным убежищем; беженцев; находящихся в России незаконно; обратившихся с заявлением о выдаче разрешений на временное проживание или на получение вида на жительство; осуществляющих трудовую деятельность в России в нарушение законодательства страны; обратившихся с заявлением о получении дубликата разрешения на работу, миграционной карты, визы, разрешения на временное проживание и прочих документов; не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить свои личные данные, если установить эти сведения по-другому невозможно; подозреваемых в совершении преступления, обвиняемых, осужденных и арестованных. 

1 ноября председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о необходимости ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из ближнего зарубежья — брать у них образцы ДНК. По словам главы ведомства, это обусловлено ростом числа преступлений, в том числе особо опасных, совершаемых данной категорией лиц. Так, в первом полугодии 2021 г. таковых зарегистрировали почти 19 000 против 17 000 за аналогичный период 2020 г. 

Бастрыкин выступал с подобной инициативой еще в 2011 г. Тогда он сослался на террористические угрозы и опыт некоторых западных стран. В 2017 г. с таким предложением выступило и МВД.

Ранее по теме: В России предложили брать образцы ДНК у мигрантов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных