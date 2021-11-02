МВД предложило расширить перечень подлежащих дактилоскопии мигрантов

Согласно действующим нормам, отпечатки пальцев берут у иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих депортации из России или подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии; обратившихся за политическим или временным убежищем; беженцев; находящихся в России незаконно; обратившихся с заявлением о выдаче разрешений на временное проживание или на получение вида на жительство; осуществляющих трудовую деятельность в России в нарушение законодательства страны; обратившихся с заявлением о получении дубликата разрешения на работу, миграционной карты, визы, разрешения на временное проживание и прочих документов; не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить свои личные данные, если установить эти сведения по-другому невозможно; подозреваемых в совершении преступления, обвиняемых, осужденных и арестованных.