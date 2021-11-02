МВД предложило расширить перечень подлежащих дактилоскопии мигрантов
Министерство внутренних дел (МВД) предложило расширить перечень лиц, у которых необходимо собирать дактилоскопические данные, на иностранцев и лиц без гражданства, желающих получить гражданство России или прибывших в страну дольше, чем на 90 дней, в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности. Соответствующий документ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Таким образом, ведомство хочет дополнить действующий перечень двумя пунктами. Кроме того, МВД представило новую редакцию абзаца о лицах, которые получили разрешение на работу в России или патенты, предоставляющие право трудиться в стране. Если раньше говорилось, что отпечатки пальцев нужно собирать у прибывших в порядке, не требующем получения визы, то теперь это уточнение предложили убрать.
Согласно действующим нормам, отпечатки пальцев берут у иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих депортации из России или подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии; обратившихся за политическим или временным убежищем; беженцев; находящихся в России незаконно; обратившихся с заявлением о выдаче разрешений на временное проживание или на получение вида на жительство; осуществляющих трудовую деятельность в России в нарушение законодательства страны; обратившихся с заявлением о получении дубликата разрешения на работу, миграционной карты, визы, разрешения на временное проживание и прочих документов; не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить свои личные данные, если установить эти сведения по-другому невозможно; подозреваемых в совершении преступления, обвиняемых, осужденных и арестованных.
1 ноября председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о необходимости ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из ближнего зарубежья — брать у них образцы ДНК. По словам главы ведомства, это обусловлено ростом числа преступлений, в том числе особо опасных, совершаемых данной категорией лиц. Так, в первом полугодии 2021 г. таковых зарегистрировали почти 19 000 против 17 000 за аналогичный период 2020 г.
Бастрыкин выступал с подобной инициативой еще в 2011 г. Тогда он сослался на террористические угрозы и опыт некоторых западных стран. В 2017 г. с таким предложением выступило и МВД.