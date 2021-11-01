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В России предложили брать образцы ДНК у мигрантов

Ведомости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин считает, что в России необходимо ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Такое предложение он высказал в интервью «Интерфаксу».

Геномная регистрация — это взятие образца ДНК у человека. Сейчас в России, согласно принятому в 2008 г. закону, ее должны проходить осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Кроме того, обязательной государственной геномной регистрации подлежат неопознанные трупы. В феврале 2021 г. МВД предложило добавить в этот список близких родственников пропавших без вести людей.

Бастрыкин также предложил кодифицировать миграционное законодательство, прописав в нем «все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля». Он также выступил за то, чтобы законодательно установить порядок взаимодействия правоохранительных органов с пограничниками. По его словам, это сделает миграционный контроль более эффективным.

Председатель СКР объяснил свою инициативу ростом числа преступлений, в том числе особо опасных, совершаемых мигрантами. Так, по его данным, за первые шесть месяцев 2021 г. оно составило почти 19 000 против более 17 000 за аналогичный период прошлого года. В частности, среди приезжих число экстремистских преступлений возросло на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%, сообщил Бастрыкин.

Подобную инициативу он выдвигал в 2011 г., ссылаясь на террористические угрозы и опыт некоторых западных стран. В 2017 г. с таким предложением выступило и МВД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных