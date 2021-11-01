В России предложили брать образцы ДНК у мигрантов
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин считает, что в России необходимо ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Такое предложение он высказал в интервью «Интерфаксу».
Геномная регистрация — это взятие образца ДНК у человека. Сейчас в России, согласно принятому в 2008 г. закону, ее должны проходить осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Кроме того, обязательной государственной геномной регистрации подлежат неопознанные трупы. В феврале 2021 г. МВД предложило добавить в этот список близких родственников пропавших без вести людей.
Бастрыкин также предложил кодифицировать миграционное законодательство, прописав в нем «все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля». Он также выступил за то, чтобы законодательно установить порядок взаимодействия правоохранительных органов с пограничниками. По его словам, это сделает миграционный контроль более эффективным.
Председатель СКР объяснил свою инициативу ростом числа преступлений, в том числе особо опасных, совершаемых мигрантами. Так, по его данным, за первые шесть месяцев 2021 г. оно составило почти 19 000 против более 17 000 за аналогичный период прошлого года. В частности, среди приезжих число экстремистских преступлений возросло на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%, сообщил Бастрыкин.
Подобную инициативу он выдвигал в 2011 г., ссылаясь на террористические угрозы и опыт некоторых западных стран. В 2017 г. с таким предложением выступило и МВД.