В России предложили брать образцы ДНК у мигрантов

Геномная регистрация — это взятие образца ДНК у человека. Сейчас в России, согласно принятому в 2008 г. закону, ее должны проходить осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Кроме того, обязательной государственной геномной регистрации подлежат неопознанные трупы. В феврале 2021 г. МВД предложило добавить в этот список близких родственников пропавших без вести людей.