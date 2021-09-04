Мигрантов с 29 декабря обяжут получать карты с данными по дактилоскопии

При отсутствии технической возможности документ будет оформлен без электронного носителя. На лицевой стороне пластиковой карты будет размещено фото иностранца размером 30 на 40 мм, а также указаны его ФИО, пол, год рождения и идентификационный номер документа. На обратной стороне будут содержаться данные о гражданстве иностранца, документе, удостоверяющем личность, и чип со сведениями о человеке, в том числе электронное изображение папиллярных узоров двух пальцев рук, пригодных для идентификации. Предлагаемые нововведения должны вступить в силу с 29 декабря, в этот же день вводится обязательная дактилоскопия для иностранных граждан, прибывших в Россию на срок более 90 дней.