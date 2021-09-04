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Мигрантов с 29 декабря обяжут получать карты с данными по дактилоскопии

Ведомости

МВД России подготовило проект приказа, в соответствии с которым ведомство начнет выдавать с 29 декабря мигрантам карты с чипом о прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования, сообщает ТАСС.

«Утвердить форму документа, подтверждающего прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, в форме карты с электронным носителем информации», – говорится в документе.

При отсутствии технической возможности документ будет оформлен без электронного носителя. На лицевой стороне пластиковой карты будет размещено фото иностранца размером 30 на 40 мм, а также указаны его ФИО, пол, год рождения и идентификационный номер документа. На обратной стороне будут содержаться данные о гражданстве иностранца, документе, удостоверяющем личность, и чип со сведениями о человеке, в том числе электронное изображение папиллярных узоров двух пальцев рук, пригодных для идентификации. Предлагаемые нововведения должны вступить в силу с 29 декабря, в этот же день вводится обязательная дактилоскопия для иностранных граждан, прибывших в Россию на срок более 90 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных