МВД обяжет мигрантов подписывать «соглашение о лояльности» с правилами пребывания в России
Иностранные граждане, въезжающие в Россию, должны будут подписывать «соглашение о лояльности» с правилами пребывания в стране и осуществлением трудовой деятельности, которое предусмотрено проектом нового федерального закона в сфере миграции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
«Данный инструмент предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера в целях информирования иностранного гражданина о правилах (требованиях) въезда в РФ, выезда из РФ, пребывания (проживания) в РФ и привлечения к трудовой деятельности в РФ, об установленных... ограничениях и запретах, о последствиях их несоблюдения», — пояснили в МВД.
В ведомстве добавили, что с мигрантов также будут брать обязательство оплатить расходы, связанные с возможной высылкой за пределы страны иностранного гражданина, если им будут нарушены условия соглашения. Иностранцы, въезжающие в Россию в визовом порядке, должны будут подписывать соглашение при подаче заявления о выдаче визы на въезд в страну, в том числе в электронной форме. Въезжающие в Россию без визы будут обязаны пройти государственную дактилоскопическую регистрацию.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении сроков временного пребывания или постоянного проживания мигрантов в России до 30 сентября 2021 года из-за коронавируса. Кроме того, тем же документом иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в Россию до 15 марта 2020 г. и не имеющие на данный момент законных оснований для пребывания или проживания, могут до 30 сентября включительно обратиться органы МВД. Туда они должны подать заявление об урегулировании их правового положения. Альтернативой назван выезд за пределы страны.