МВД обяжет мигрантов подписывать «соглашение о лояльности» с правилами пребывания в России

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении сроков временного пребывания или постоянного проживания мигрантов в России до 30 сентября 2021 года из-за коронавируса. Кроме того, тем же документом иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в Россию до 15 марта 2020 г. и не имеющие на данный момент законных оснований для пребывания или проживания, могут до 30 сентября включительно обратиться органы МВД. Туда они должны подать заявление об урегулировании их правового положения. Альтернативой назван выезд за пределы страны.