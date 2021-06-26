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МВД обяжет мигрантов подписывать «соглашение о лояльности» с правилами пребывания в России

Ведомости

Иностранные граждане, въезжающие в Россию, должны будут подписывать «соглашение о лояльности» с правилами пребывания в стране и осуществлением трудовой деятельности, которое предусмотрено проектом нового федерального закона в сфере миграции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«Данный инструмент предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера в целях информирования иностранного гражданина о правилах (требованиях) въезда в РФ, выезда из РФ, пребывания (проживания) в РФ и привлечения к трудовой деятельности в РФ, об установленных... ограничениях и запретах, о последствиях их несоблюдения», — пояснили в МВД.

В ведомстве добавили, что с мигрантов также будут брать обязательство оплатить расходы, связанные с возможной высылкой за пределы страны иностранного гражданина, если им будут нарушены условия соглашения. Иностранцы, въезжающие в Россию в визовом порядке, должны будут подписывать соглашение при подаче заявления о выдаче визы на въезд в страну, в том числе в электронной форме. Въезжающие в Россию без визы будут обязаны пройти государственную дактилоскопическую регистрацию.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении сроков временного пребывания или постоянного проживания мигрантов в России до 30 сентября 2021 года из-за коронавируса. Кроме того, тем же документом иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в Россию до 15 марта 2020 г. и не имеющие на данный момент законных оснований для пребывания или проживания, могут до 30 сентября включительно обратиться органы МВД. Туда они должны подать заявление об урегулировании их правового положения. Альтернативой назван выезд за пределы страны.

Ранее по теме: Путин продлил мораторий на выдворение мигрантов из России до конца сентября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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