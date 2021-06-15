Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

Путин продлил мораторий на выдворение мигрантов из России до конца сентября

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении сроков временного пребывания или постоянного проживания мигрантов в России до 30 сентября 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Документ опубликован на сайте Кремля.

«До 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации не принимаются решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения», — говорится в президентском указе. Эта мера не распространяется на иностранцев, вышедших из тюрьмы, создающих угрозу национальной безопасности, связанных с экстремизмом и участвующих в несанкционированных акциях.

Кроме того, тем же документом иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в Россию до 15 марта 2020 г. и не имеющие на данный момент законных оснований для пребывания или проживания, могут до 30 сентября включительно обратиться органы МВД. Туда они должны подать заявление об урегулировании их правового положения. Альтернативой назван выезд за пределы страны.

Указ вступит в силу 16 июня. Ранее срок пребывания мигрантов в стране или срок урегулирования правового статуса был продлен до 15 июня.

Ранее сообщалось, что иностранцы и лица без гражданства смогут легализовать свое пребывание в России даже при наличии нарушений, разработку соответствующего законопроекта ведет МВД. Разработка закона ведется в рамках реформирования миграционного законодательства России в соответствии с реализацией Концепции государственной миграционной политики.

Ранее по теме: МВД продлит срок временного пребывания незаконных мигрантов в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных