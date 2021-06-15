Путин продлил мораторий на выдворение мигрантов из России до конца сентября
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении сроков временного пребывания или постоянного проживания мигрантов в России до 30 сентября 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Документ опубликован на сайте Кремля.
«До 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации не принимаются решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения», — говорится в президентском указе. Эта мера не распространяется на иностранцев, вышедших из тюрьмы, создающих угрозу национальной безопасности, связанных с экстремизмом и участвующих в несанкционированных акциях.
Кроме того, тем же документом иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в Россию до 15 марта 2020 г. и не имеющие на данный момент законных оснований для пребывания или проживания, могут до 30 сентября включительно обратиться органы МВД. Туда они должны подать заявление об урегулировании их правового положения. Альтернативой назван выезд за пределы страны.
Указ вступит в силу 16 июня. Ранее срок пребывания мигрантов в стране или срок урегулирования правового статуса был продлен до 15 июня.
Ранее сообщалось, что иностранцы и лица без гражданства смогут легализовать свое пребывание в России даже при наличии нарушений, разработку соответствующего законопроекта ведет МВД. Разработка закона ведется в рамках реформирования миграционного законодательства России в соответствии с реализацией Концепции государственной миграционной политики.