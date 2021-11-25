Собянин призвал сократить число мигрантов в коммунальных службах

О планах сокращения количества мигрантов на стройках говорил и Собянин. По его словам, необходимо подбирать людей другой квалификации и повышать зарплату, наращивая производительность труда, механизацию и индустриализацию. Позднее Собянин в эфире «Вестей» рассказал, что количество мигрантов на стройках сократилось более чем вдвое. При этом на объемы строительства это не повлияло.