Собянин призвал сократить число мигрантов в коммунальных службах
В районных коммунальных службах есть резерв для сокращения числа мигрантов среди работников, заявил в интервью «РИА Новости» мэр Москвы Сергей Собянин.
«Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться», — отметил Собянин.
В начале ноября вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью РБК заявил, что в результате пандемии коронавируса в городе остались 40 тыс. из 120 тыс. мигрантов. Чтобы решить проблему кадров, столичные власти запланировали сократить число трудовых мигрантов на объектах строительства.
О планах сокращения количества мигрантов на стройках говорил и Собянин. По его словам, необходимо подбирать людей другой квалификации и повышать зарплату, наращивая производительность труда, механизацию и индустриализацию. Позднее Собянин в эфире «Вестей» рассказал, что количество мигрантов на стройках сократилось более чем вдвое. При этом на объемы строительства это не повлияло.
С 29 декабря МВД начнет выдавать мигрантам карты с чипом о прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования. Такие карты должны будут получать те, кто приехал в Россию на срок более 90 дней.