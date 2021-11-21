Собянин рассказал о сокращении числа мигрантов в два раза на стройках Москвы

«Объемы жилищного строительства в Москве увеличились почти в два раза по сравнению с уровнем 2016 г. Стройки не заморозились, они ведутся активно. Количество мигрантов на строительных площадках Москвы, по крайней мере, в рамках нашего городского заказа, уменьшилось более чем в два раза. Это хороший результат», — сказал Собянин, отвечая на вопрос о важности привлечения квалифицированных кадров на объекты.