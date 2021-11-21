Собянин рассказал о сокращении числа мигрантов в два раза на стройках Москвы
Количество рабочих из других стран на стройплощадках Москвы сократилось более чем в два раза, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». Несмотря на снижение миграционных потоков в связи с пандемией, объемы строительства растут, сказал он.
«Объемы жилищного строительства в Москве увеличились почти в два раза по сравнению с уровнем 2016 г. Стройки не заморозились, они ведутся активно. Количество мигрантов на строительных площадках Москвы, по крайней мере, в рамках нашего городского заказа, уменьшилось более чем в два раза. Это хороший результат», — сказал Собянин, отвечая на вопрос о важности привлечения квалифицированных кадров на объекты.
Мэр заявил, что в результате программы замещения мигрантов на стройки привлекут людей с новой квалификацией и заработной платой. Наем российских специалистов улучшит организацию труда на стройках и позволит внедрить новые технологии и провести индустриализацию строительства.
Ранее Собянин отмечал необходимость снижения числа рабочих из других стран на стройках по программе реновации, эту тему он обсуждал с гендиректором фирмы-подрядчика «Крост» Алексеем Добашиным, осматривая строящийся дом на Бауманской улице.
«Другого качества люди (нужны), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы», — цитировал «Интерфакс» Собянина.