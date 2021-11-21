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Собянин рассказал о сокращении числа мигрантов в два раза на стройках Москвы

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Количество рабочих из других стран на стройплощадках Москвы сократилось более чем в два раза, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». Несмотря на снижение миграционных потоков в связи с пандемией, объемы строительства растут, сказал он.

«Объемы жилищного строительства в Москве увеличились почти в два раза по сравнению с уровнем 2016 г. Стройки не заморозились, они ведутся активно. Количество мигрантов на строительных площадках Москвы, по крайней мере, в рамках нашего городского заказа, уменьшилось более чем в два раза. Это хороший результат», — сказал Собянин, отвечая на вопрос о важности привлечения квалифицированных кадров на объекты.

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Мэр заявил, что в результате программы замещения мигрантов на стройки привлекут людей с новой квалификацией и заработной платой. Наем российских специалистов улучшит организацию труда на стройках и позволит внедрить новые технологии и провести индустриализацию строительства.

Ранее Собянин отмечал необходимость снижения числа рабочих из других стран на стройках по программе реновации, эту тему он обсуждал с гендиректором фирмы-подрядчика «Крост» Алексеем Добашиным, осматривая строящийся дом на Бауманской улице.

«Другого качества люди (нужны), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы», — цитировал «Интерфакс» Собянина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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