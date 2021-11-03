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Бастрыкин поручил подготовить законопроект о геномной регистрации мигрантов

Ведомости

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить поправки в законодательство для введения обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов, говорится на сайте СК.

В СКР пояснили, что такое предложение связано с ростом числа преступлений, которые совершают мигранты и которые порождают «социальную напряженность и обострение криминогенной ситуации в России». За первое полугодие 2020 г. правоохранители расследовали более 17 000 таких преступлений, за аналогичный период этого года — около 19 000. В структуре преступности мигрантов выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, которые имеют повышенную общественную опасность.

1 ноября Бастрыкин заявил о необходимости ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из ближнего зарубежья — брать у них образцы ДНК. Бастрыкин выступал с подобной инициативой еще в 2011 г. Тогда он сослался на террористические угрозы и опыт некоторых западных стран. В 2017 г. с таким предложением выступило и МВД.

2 ноября МВД предложило расширить перечень иностранцев, которые должны сдавать дактилоскопические данные, на иностранцев и лиц без гражданства, желающих получить гражданство России или прибывших в страну дольше чем на 90 дней, в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности. 

Согласно действующим нормам, отпечатки пальцев берут у иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих депортации из России или подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии; обратившихся за политическим или временным убежищем; беженцев; находящихся в России незаконно; обратившихся с заявлением о выдаче разрешений на временное проживание или на получение вида на жительство; осуществляющих трудовую деятельность в России в нарушение законодательства страны; обратившихся с заявлением о получении дубликата разрешения на работу, миграционной карты, визы, разрешения на временное проживание и прочих документов; не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить свои личные данные, если установить эти сведения по-другому невозможно; подозреваемых в совершении преступления, обвиняемых, осужденных и арестованных. 

Ранее по теме: МВД предложило расширить перечень подлежащих дактилоскопии мигрантов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных