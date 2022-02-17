Зеленский исключил прямые переговоры Украины с ДНР и ЛНР

В соответствии с минскими соглашениями Украина должна принять законодательство об особом статусе Донбасса, включая расширение полномочий органов местного самоуправления, а также провести выборы на неподконтрольных территориях, после чего к Киеву должен перейти контроль над всей границей непризнанных республик. Помимо этого, договоренности предполагают восстановление социально-экономических связей Донбасса с Украиной, в частности возобновление выплаты пенсий, социальных пособий и зарплат жителям зоны конфликта, а также восстановление банковской системы в Донбассе. Закон об особом статусе был принят парламентом Украины в 2014 г., но так и не был введен в действие.