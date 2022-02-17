Зеленский исключил прямые переговоры Украины с ДНР и ЛНР
Киев не пойдет на прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), так как считает это бессмысленным, заявил в интервью агентству РБК-Украина президент страны Владимир Зеленский.
«Нет, не пойдем на прямые переговоры — это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время?» — подчеркнул Зеленский, отвечая на вопрос о возможных прямых переговорах между Киевом и самопровозглашенными республиками. Глава государства также отметил, что фактически и юридически они не являются субъектами. «Я президент Украины, почему я должен садиться с боевиками за стол переговоров?» — добавил он.
При этом Зеленский подчеркнул, что вопросом признания ДНР и ЛНР российская сторона якобы повышает ставки в переговорах о невступлении Украины в НАТО, а также затягивает процесс нормализации обстановки на востоке страны. «Россия выдвигает партнерам условия по поводу Украины и НАТО, а те как-то с ней ведут переговоры, надеюсь, отстаивая наши интересы. Думаю, люди повышают ставки, но признание так называемых ДНР и ЛНР – это односторонний выход из минских соглашений», — заключил Зеленский.
В соответствии с минскими соглашениями Украина должна принять законодательство об особом статусе Донбасса, включая расширение полномочий органов местного самоуправления, а также провести выборы на неподконтрольных территориях, после чего к Киеву должен перейти контроль над всей границей непризнанных республик. Помимо этого, договоренности предполагают восстановление социально-экономических связей Донбасса с Украиной, в частности возобновление выплаты пенсий, социальных пособий и зарплат жителям зоны конфликта, а также восстановление банковской системы в Донбассе. Закон об особом статусе был принят парламентом Украины в 2014 г., но так и не был введен в действие.
При этом украинская сторона неоднократно отказывалась вести переговоры с неподконтрольными территориями, несмотря на то что обязана делать это в соответствии с договоренностями. Для Киева уступки по вопросу территориальной целостности страны и начало диалога с ДНР и ЛНР являются «красными линиями», за которые он переступать не будет, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его мнению, попытки установить такой диалог делаются исключительно в интересах России. Киевские власти также неоднократно заявляли о «невозможности» выполнить минские соглашения.
15 февраля в Госдуме поддержали проект обращения к президенту России Владимиру Путину, предложенный депутатами от КПРФ, о необходимости признать ДНР и ЛНР. По мнению депутатов, признание республик даст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и положит начало процессу международного признания ДНР и ЛНР. Решение о признании или непризнании будет принимать Путин.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.